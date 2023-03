DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BUNDESKANZLER - Der Stifterverband drängt Kanzler Olaf Scholz, die großen Herausforderungen selbst in die Hand zu nehmen - ähnlich wie der Präsident der USA, Joe Biden. "Wenn wir die großen Missionen erfolgreich umsetzen wollen, brauchen wir zentrale Verantwortung", sagte dessen Präsident Michael Kaschke im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Stifterverband ist die zentrale Organisation der Wirtschaft für die Wissenschaft. Damit setzt Kaschke den Ton für den Forschungsgipfel an diesem Dienstag, auf dem die Forschungselite mit dem Kanzler diskutieren will. "In den USA hat Biden die Verantwortung für den Chips Act ins Weiße Haus geholt - Unser Kanzler sollte überlegen, ein oder zwei Zukunftsmissionen zentral und übergeordnet zu führen", so Kaschke. (Handelsblatt)

KRISEN - Im Wettstreit der Systeme erweisen sich Demokratien gegenüber Autokratien als deutlich krisenfester. Insbesondere Soziale Marktwirtschaften wie die deutsche können besser mit Wirtschaftsschocks umgehen als Staaten wie China oder Russland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des arbeitgebernahen Roman Herzog Instituts im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

EU-PARLAMENT - Innerhalb und außerhalb des EU-Parlaments wächst die Kritik am Festhalten am Doppelsitz Brüssel/Straßburg, weil dadurch alle Energie-Appelle an die Bürger ad absurdum geführt werden. Laut einem Schreiben an den FDP/Renew Europe-Abgeordneten Moritz Körner, aus dem die Bild-Zeitung zitiert, wurde in Straßburg, wo die Abgeordneten ganze fünf Tage im Monat verbringen, im Monatsschnitt 2.400 Megawattstunden (MWh) Energie verbraucht - bei monatlichen Kosten von 310.000 Euro. Hochgerechnet auf ein Jahr wären das 28.800 MWh. Laut Statistischem Bundesamt verbraucht ein deutscher Durchschnittshaushalt 17,6 MWh im Jahr, zu 70 Prozent für Heizung. Bedeutet: Der Energie-Verbrauch in Straßburg entspricht 1.636 Haushalten. (Bild)

ERWERBSTÄTIGKEIT - 806.992 Erwerbstätige waren im Oktober (neueste verfügbare Zahl) auf zusätzliche Hartz IV-Leistungen angewiesen, schreibt die Bild-Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Etwa die Hälfte der sogenannten Aufstocker hatte demnach sogar einen sozialversicherungspflichtigen Job. Am häufigsten waren Reinigungskräfte von Armut betroffen. Mehr als 60.000 bezogen zusätzlich zu ihrem sozialversicherungspflichtigen Einkommen noch die staatliche Leistung. Dahinter folgen Lagerarbeiter/Post- und Paket-Zusteller (36.009) sowie Verkäufer (34.871). Aber selbst Sekretärinnen und Altenpfleger müssen oft zum Amt, um über die Runden zu kommen. (Bild)

FINANZIERUNGSVORSCHRIFTEN - Der größte private britische Pensionsplan und Hunderte von Universitäten haben die Rentenaufsichtsbehörde gewarnt, dass ihre Neuregelung dem Wirtschaftswachstum und dem Bildungssektor schaden könnte. In einem Schreiben an die Behörde erklärte das 90 Milliarden Pfund schwere Universities Superannuation Scheme, dass seine Interessenvertreter "große Bedenken" gegen die vorgeschlagenen Änderungen der Finanzierungsvorschriften für leistungsorientierte Renten hätten. Die Reformen, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurden, könnten die meisten der 5.200 britischen leistungsorientierten Pläne, die garantierte Renten versprechen, dazu zwingen, mehr in risikoarme Vermögenswerte, einschließlich Anleihen, und weniger in risikoreiche Wachstumsanlagen, wie Aktien, zu investieren. (Financial Times)

