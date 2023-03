LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter Rational rechnet 2023 nach den außerordentlich hohen Wachstumsraten der beiden Vorjahre mit einer Rückkehr zu einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich. Ein Teil davon werde auf nachlaufende positive Effekte aus den eingeführten Preiserhöhungen des letzten Jahres zurückgehen. "Wir haben 2022 aber auch die Kosten für Vertriebsmaßnahmen bewusst erhöht und sehen nach wie vor inflationsbedingt gestiegene Einkaufspreise", sagte Finanzvorstand Jörg Walter am Dienstag in Landsberg am Lech laut Mitteilung.

"Darüber hinaus haben wir strategische Investitionen getätigt und erwarten deshalb, dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht unterproportional zum Umsatz steigt." Die Marge werde damit leicht unter dem Vorjahreswert liegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt bisher einen Umsatzanstieg um fünf Prozent sowie eine leicht sinkende Marge erwartet. Rational baute das Geschäft im vergangenen Jahr trotz der hohen Inflation, der Lieferengpässe und des Kriegs in der Ukraine kräftig aus. Umsatz und operatives Ergebnis legten - wie bereits bekannt - deutlich zu./zb/stk