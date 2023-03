Die Aktie von Ryanair befindet sich nach der beeindruckenden Rally im vergangenen Herbst aktuell immer noch in einer Art Konsolidierungsphase. Geht es nach den Experten der US-Bank JPMorgan, so bietet dies Anlegern nun eine sehr gute Gelegenheit zum Einstieg. denn der von ihnen ermittelte faire Wert für die Anteile des Billigfliegers liegt mehr als 50 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. So hat Analyst David Perry Ryanair erneut mit "Overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 22 Euro belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...