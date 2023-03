HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4112/ Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat die Börsen im 1.Quartal 2023 in eine Schockstarre versetzt und auch die schweizerische Institution Credit Suisse mit in den Abgrund gerissen. Der Anteil der Einlagen unter $250.000 betrug lediglich 2,7%. Wenn Du erfahren möchtest, welche Lehren wir aus der Bankenpleite ableiten können und was das mit den Medicis zu tun hat, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNeb Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef Obergantschnig ...

