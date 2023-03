EQS-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Die tokentus investment AG lädt ein zu ihrem dritten Portfolio Day am 18. April 2023



28.03.2023 / 07:30 CET/CEST

Virtuelles Format präsentiert vom Management der tokentus unter Mitwirkung von C-Level-Vertretern der Portfolio-Unternehmen

Beschreibung der Target-Akquise von Blockchain-fokussierten Unternehmen vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfeldes

Sechs der zuletzt eingegangenen Beteiligungen der tokentus werden u. a. anhand ihrer Geschäftsmodelle und Einordnung in das Portfolio der tokentus vorgestellt

Formlose Anmeldung per E-Mail an portfolioday@tokentus.com

Frankfurt am Main, 28. März 2023 - Die tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) mit Sitz in Frankfurt am Main lädt ein zu ihrem dritten Portfolio Day, der am Dienstag, den 18. April 2023, von 15:00 - 17:00 Uhr als virtuelle Veranstaltung stattfinden wird.

Die Veranstaltung folgt auch in diesem Jahr wieder einer exakten 15-Minuten-Taktung, so dass Aktionäre, interessierte Investoren, Analysten und Pressevertreter sich entsprechend auch für einzelne Themen und Beteiligungen einwählen können. Die finale Agenda wird eine Woche vor Veranstaltungsbeginn veröffentlicht. Mit Ausnahme der C-Level-Vertreter der präsentierten Portfolio-Unternehmen ist die Vortragssprache Deutsch.

In der ersten der acht je 15-minütigen Einheiten wird Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG, die aktuelle Marktsituation beschreiben und darüber hinaus darlegen, wie die tokentus sich darin positioniert bzw. welche Maßnahmen sie ergreift, um weiterhin weltweit passende Unternehmen zu finden, die ihr Geschäftsmodell auf der Blockchain aufsetzen, um in diese zu investieren.

Moderiert von den Investment Managern der tokentus, Benedikt Schulz und Mona Tiesler, werden im weiteren Verlaufe der Veranstaltung ausgewählte Beteiligungen der tokentus präsentiert und hierfür auch C-Level-Vertreter der Unternehmen zugeschaltet. Bei der Auswahl der vorgestellten Unternehmen handelt es sich vorzugsweise um solche Beteiligungen, die die tokentus seit dem letzten Portfolio Day eingegangen ist. Dazu zählen unter anderem Ownera, Playground oder PolySign. Bei der Betrachtung der einzelnen Unternehmen stehen Geschäftsmodell, Marktposition, Geschäftsentwicklung und USPs im Vordergrund und natürlich die Beantwortung der Frage, warum tokentus genau in diese Unternehmen investiert hat. Den Abschluss der Veranstaltung bildet ein kurzer Überblick über den Status des Gesamtportfolios der tokentus.

Um sich anzumelden und Ihre individuellen Zugangsdaten zu erhalten, senden Sie bitte eine formlose E-Mail mit Angabe von Vor- und Nachnamen an portfolioday@tokentus.com .

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen sowie Token von Beteiligungen und Finanzanlagen erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die "Aktien") dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons, angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



