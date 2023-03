DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien auf wackligem Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen geht es am Dienstag im Handelsverlauf vielfach nach oben, ebenso in Australien. Die Aktienmärkte folgen damit der Entwicklung an der Wall Street, wo es abgesehen von den Bank- und technologielastigen Nasdaq-Indizes mit den Marktbarometern nach oben ging. Dort wie auch anderswo schwelen die Sorgen um den Bankensektor zwar weiter, dennoch fanden sich zuletzt auch wieder Aktienkäufer. Dass eine regionale Bank in den USA große Teile der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernehme, die die Unruhen im Bankensektor ausgelöst hatte, trage etwas zur Beruhigung der Gemüter bei, heißt es im Handel.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index fast unverändert mit 27.443 Punkten, auch der Composite-Index in Schanghai kommt kaum vom Fleck. Seoul und Hongkong gewinnen dagegen bis 0,7 Prozent. In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um knapp 1 Prozent. In Australien sind neue Einzelhandelsdaten unter Erwarten ausgefallen, was Spekulationen nährt, dass die Zentralbank des Landes in ihrem Zinserhöhungszyklus eine Pause einlegen könnte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.028,50 +1,0% -0,1% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.446,06 -0,1% +5,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.424,31 +0,6% +8,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.252,97 +0,0% +5,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.707,45 +0,7% +0,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.251,58 +0,4% -1,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.401,31 +0,3% -6,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:21 % YTD EUR/USD 1,0813 +0,1% 1,0798 1,0764 +1,0% EUR/JPY 141,23 -0,6% 142,05 141,31 +0,6% EUR/GBP 0,8780 -0,1% 0,8790 0,8791 -0,8% GBP/USD 1,2316 +0,2% 1,2285 1,2244 +1,8% USD/JPY 130,62 -0,7% 131,55 131,27 -0,4% USD/KRW 1.298,80 +0,2% 1.295,86 1.300,32 +2,9% USD/CNY 6,8816 -0,1% 6,8851 6,8801 -0,3% USD/CNH 6,8834 -0,0% 6,8837 6,8791 -0,6% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,6689 +0,6% 0,6650 0,6655 -1,8% NZD/USD 0,6229 +0,5% 0,6197 0,6201 -1,9% Bitcoin BTC/USD 26.937,14 -0,9% 27.179,42 27.855,48 +62,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,72 72,81 -0,1% -0,09 -9,6% Brent/ICE 77,74 78,12 -0,5% -0,38 -8,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.958,10 1.955,80 +0,1% +2,30 +7,4% Silber (Spot) 23,00 23,13 -0,6% -0,13 -4,1% Platin (Spot) 976,83 976,50 +0,0% +0,33 -8,5% Kupfer-Future 4,10 4,08 +0,5% +0,02 +7,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2023 01:04 ET (05:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.