HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec will nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr wieder mehr verdienen. 2022 hatten die Hanseaten dank eines starken vierten Quartals zwar mehr Umsatz erwirtschaftet als angepeilt, ihr Gewinnziel im Tagesgeschäft aber etwas verfehlt. Der Erlös war vorläufigen Berechnungen zufolge von in den zwölf Monaten Januar bis Dezember um mehr als ein Fünftel auf rund 751 Millionen Euro angestiegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Evotec hatte sich zuletzt bis zu 735 Millionen Euro vorgenommen.

Wegen hoher Kosten kam das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) jedoch mit rund 102 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 107 Millionen Euro heraus - angepeilt waren mindestens 105 Millionen Euro. Diese Kennziffer will Evotec in diesem Jahr auf 115 bis 130 Millionen Euro steigern, der Umsatz soll dabei auf 820 bis 840 Millionen Euro wachsen. Von Bloomberg befragte Experten hatten bisher einen Erlös von 827 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis von 128 Millionen euro auf dem Zettel./tav/zb