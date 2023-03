Die Schweiz bleibt der innovativste Wirtschaftsstandort der Welt. Gemessen an der Anzahl Patentanmeldungen pro Einwohner war sie auch 2022 absolute Weltspitze.Zürich - Die Schweiz bleibt der innovativste Wirtschaftsstandort der Welt. Gemessen an der Anzahl Patentanmeldungen pro Einwohner war sie auch 2022 absolute Weltspitze. Konkret wurden hierzulande im vergangenen Jahr 1031 Patente pro Million Einwohner angemeldet, wie das Europäische Patentamt in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Das sind 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

