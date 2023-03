Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm.Frankfurt - Der Euro setzt seine jüngste Erholung gegenüber dem US-Dollar fort und ist am Dienstagmorgen wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0809 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Der Franken präsentiert sich zum Euro stabil. Das EUR/CHF-Paar kostet mit 0,9883 in etwa so viel wie am Vorabend.

