Börsentag auf einen Blick Aktien: Dax bleibt auf Erholungskurs DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag an seinen positiven Wochenauftakt anknüpfen. Am Vorabend war in New York bis zum Schluss Erleichterung im Bankensektor spürbar - und so dürfte sich auch hierzulande die Stimmung vorerst nicht eintrüben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15 186 Punkte. ...

