Fleck wird sein Amt per Mitte August 2023 antreten. Er folgt als CFO auf Lukas Brosi an, der per Anfang Mai CEO des Unternehmens wird.Zürich - Der Flughafen Zürich hat Kevin Fleck zum neuen Finanzchef ernannt. Er tritt die Nachfolge von Lukas Brosi an, der per Anfang Mai CEO des Unternehmens wird. Fleck werde sein Amt per Mitte August 2023 antreten und der Geschäftsleitung angehören, teilte der Flughafen Zürich am Dienstag mit. Neben der finanziellen Führung gehören auch die Rechtsabteilung...

