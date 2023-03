Freelancer:innen unterstützen Unternehmen gerade in Kreativ- und IT-Berufen. Sie arbeiten als Fachkräfte für einzelne Projekte oder dauerhaft, weil sie einen abwechslungsreichen Berufsalltag suchen. Freiberufler:innen, Freelancer:innen, Selbstständige - auch wenn sich die drei Begriffe im Detail unterscheiden und schon rechtlich verschiedene Bedeutungen und Eigenschaften haben, beschreiben sie allesamt eine Art des Arbeitens, die sich in vielen Bereichen der Kreativwirtschaft und bei IT-Dienstleistungen immer mehr durchsetzt. Menschen arbeiten ohne Anstellung und auf eigene Rechnung - oftmals ohne eigene Mitarbeitende oder nur in Ausnahmefällen mit zuarbeitenden Kräften. Im Jahr 2021 waren 3,8 Prozent aller Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 64 Jahren Selbständige ohne weitere Mitarbeiter. Bei den Frauen lag der Anteil der Solo-Selbstständigen bei 3,4 Prozent, bei den Männern bei 4,2 ...

