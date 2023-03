Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Märkte zeigten sich per saldo in Risk-On-Laune und so konnten die Aktien einen freundlichen Wochenauftakt verbuchen, während am Rentenmarkt Zurückhaltung dominierte, so die Analysten der Helaba.Die unterschiedlichen Einflüsse von unerwartet festem ifo-Index und überraschend schwacher Geldmenge hätten keine wesentlichen Impulse gebracht. Dennoch: Ungeachtet der zunächst zu beobachtenden Beruhigung seien die Zinserwartungen beiderseits des Atlantik nicht wieder auf das Niveau vor dem Bankenbeben zurückgekehrt. So würden auch die Notenbanker konstatieren, dass die wirtschaftlichen Risiken mit der Sorge um die Stabilität des Bankensektors zugenommen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...