In der vergangenen Woche kamen erneut Gerüchte über eine Abspaltung der Stahlsparte von Thyssenkrupp auf. Bereits in der Vergangenheit gab es in diesem Zusammenhang immer wieder Gerüchte über eine deutsche Stahlfusion mit Salzgitter. Nun positionierte sich Salzgitter-Chef Gunnar Groebler in dieser Frage klar.Man führe derzeit keine Gespräche über eine Fusion, so Groebler gegenüber Reuters. "Bisher habe ich noch kein wirtschaftliches und industrielles Konzept gesehen, das so überzeugend ist, dass ...

