Der Großküchenausrüster Rational AG (ISIN: DE0007010803) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 11,00 Euro und eine Sonderdividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie ausbezahlen. Die geplante Ausschüttung ist eine Erhöhung um rund 47 Prozent (reguläre Dividende) gegenüber dem letzten Jahr (7,50 Euro reguläre Dividende zzgl. 2,50 Euro Sonderdividende). Auf dem aktuellen Kursniveau von 591,50 Euro beträgt die ...

