Das französische Blutinstitut (EFS) und Brenus Pharma geben ihre strategische Partnerschaft bei der Bioproduktion innovativer therapeutischer Arzneimittel (ITD) bekannt, in die französische Expertise einfließen wird. Diese Kooperation ist Teil einer gemeinsamen Vision: die Entwicklung des französischen Bioproduktionssektors auf nationaler und internationaler Ebene.

Die Abteilung für Zelltherapie und -technik (UTICELL) von EFS mit Sitz in Saint-Ismier, Frankreich, hat seit 2003 ein weithin anerkanntes Know-how im Bereich der Zelltherapie erworben, die durch eine 2015 von der ANSM ausgestellte europäische GMP-Zertifizierung für Herstellungs-, Kontroll- und Lagerstätten für MTIs bestätigt wurde. Zudem profitiert UTICELL von der Expertise der vier weiteren zertifizierten EFS-Standorte.

Die proprietäre Plattform von Brenus hat 2022 wichtige regulatorische Meilensteine erreicht (FDA Pre-IND, EMA Scientific-Advice). Die beiden synergetischen Einheiten arbeiten seit einigen Monaten effektiv zusammen, um GMPs-Chargen im Rahmen eines ersten Produktionshochlaufs herzustellen.

Diese öffentlich-private Partnerschaft ist auf eine langfristige Perspektive ausgelegt und wird 2023 in die Produktion klinischer Chargen für die Fist-In-Human-Studie zu STC-1010 münden, dem wichtigsten Wirkstoffkandidaten von Brenus Pharma zur Behandlung von Dickdarmkrebs.

"Diese Zusammenarbeit ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen und regulatorischen technischen Evaluierung, die mit mehreren CDMOs durchgeführt wurde. Die Wettbewerbsfähigkeit, die Flexibilität und das Know-how des EFS haben unsere Aufmerksamkeit geweckt. Das Wissen der UTICELL-Teams bringt dank ihrer proaktiven Strategie und Angebotsstärke einen echten Mehrwert für die Entwicklung des STC-1010-Projekts", berichtet Benoit Pinteur, CSO bei Brenus Pharma

"Diese Partnerschaft zeigt, wie wichtig die Präsenz von technischer und wissenschaftlicher Expertise in Frankreich ist, um die Entwicklung dieses vielversprechenden Medikaments zügig voranzutreiben und unseren Auftrag für die öffentliche Gesundheit zu erfüllen. Schon bei den ersten Gesprächen mit Brenus waren wir von der Reife des STC-1010-Projekts beeindruckt und überzeugt, dass wir im Rahmen dieser Zusammenarbeit den Patienten eine Möglichkeit geben können, ihren Krebs zu bekämpfen", so Anaick MOISAN, Pharmacist Delegate, UTICEL EFS Rhône-Alpes.

ÜBER BRENUS

Brenus Pharma entwickelt auf Tumorantigene gerichtete First-in-Class-Immuntherapien zur Behandlung solider Tumore. Mit STC (Stimulated Tumor Cells) hat Brenus eine Technologieplattform entwickelt, die einen Rezidiv nachahmt und es auf diese Weise ermöglicht, das Immunsystem des Patienten zu trainieren, um die Resistenzmechanismen von Tumorzellen zu bekämpfen. www.brenus-pharma.com

ÜBER DAS EFS

Das EFS ist der öffentliche Blutspendedienst in Frankreich. Wir sind 10.000 Fachleute, darunter Ärzte, Krankenschwestern, Biologen, Techniker, Pharmazeuten, Entnahmeteams, Forscher und Verwaltungspersonal, motiviert von der selben wichtigen Aufgabe. Wir sind in der gesamten Kette der medizinischen Versorgung präsent und geben so dem Blut die Möglichkeit zu heilen. efs.sante.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005466/de/

Contacts:

Für weitere Informationen: contact@brenus-pharma.com; charley.dubois@efs.sante.fr