Paris, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -Scharf Investments, ein Partner von iM Global Partner, hat von einem bekannten nordischen Pensionsfonds ein bedeutendes Anlagemandat (über 400 Mio. USD) für eine seiner Kernaktienstrategien, die Scharf Global Opportunity Strategy, erhalten.Bei der Strategie handelt es sich um ein konzentriertes globales Portfolio von rund 30 Aktien, das mit Hilfe eines qualitativ hochwertigen, fundamentalen und Bottom-up-Ansatzes langfristig hervorragende risikobereinigte Erträge erzielen soll.Die Strategie wurde erstmals 2014 in den USA als Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) aufgelegt und wurde von Morningstar zum 31. Dezember 2022 mit 5 Sternen bewertet. Seit seiner Auflegung hat der Fonds durchweg hohe Bewertungen erhalten und gehörte zum 31. Dezember 2022 zu den besten 4 % Dezember 2022 unter den besten 4% des Morningstar US Fund Global Large-Stock Value.Darüber hinaus zeigt eine Analyse von iM Global Partner, dass dieser Fonds seit seiner Auflegung im Oktober 2014 bessere risikobereinigte Renditen als seine zehn größten Konkurrenten in den USA erzielte, mit der besten Sharpe Ratio und einem geringeren Drawdown. Die Strategie steht Anlegern seit kurzem auch im OGAW-Format über den iMGP Global Concentrated Equity Fund zur Verfügung.Jamie Hammond, iM Global Partner, Deputy CEO, Head of International Distribution, kommentierte: "Wir freuen uns, dass diese Strategie von einem der größten Pensionsfonds in der nordischen Region anerkannt wurde. Ihr Due-Diligence-Prozess war robust und gründlich, und die Ernennung von Scharf ist ein Beweis für ihren Prozess und ihre Ergebnisse. Wir sehen ein großes Interesse an dieser Strategie bei Kunden in Europa. Wir glauben, dass angesichts der unsicheren Aussichten für die Investmentmärkte im Jahr 2023 der bewährte Qualitätsansatz von Scharf für Investoren beruhigend ist, da er sich in schwierigen Märkten bewährt haben."Brian Krawez, Präsident von Scharf Investments und Lead Portfolio Manager, sagte: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns dieser erstklassige institutionelle Kunde entgegenbringt, und fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit haben, ihn zu betreuen. Mein herzlicher Dank gilt allen engagierten Mitarbeitern von Scharf Investments, die mit ihrer harten Arbeit und ihrem unermüdlichen Einsatz dazu beigetragen haben, dass wir für unsere Kunden außergewöhnliche Ergebnisse erzielen konnten. Wir möchten uns auch bei iM Global Partner für ihre Rolle bei diesem bedeutenden Erfolg bedanken."Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner, sagte: "Dieses Mandat ist eine starke Anerkennung des differenzierten Ansatzes, den Scharf Investments bietet. Diese Erfolgsgeschichte verdeutlicht die Stärke der Partnerschaft zwischen iM Global Partner und Scharf Investments."https://www.imgp.com/uploads/mediacenter/642185fcd2943_Scharf%20Global%20Equity%20strategy%20attracts%20Nordic%20investor_DE_Final.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1957526/iM_Global_Partner_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scharf-investments-global-equity-strategy-erhalt-mandat-von-einem-wichtigen-nordischen-pensionsfonds-301782169.htmlPressekontakt:+33 1 88 40 75 16Original-Content von: iM Global Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147585/5473641