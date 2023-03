Der DAX hat sich zum Start in die neue Woche um 1,1% verbessert und dabei einen wichtigen Widerstand überboten. Rückblick: Nachdem die heimischen Blue Chips am Freitag noch mit einem Minus von 1,7% aus dem Handel gegangen waren, zeigte der DAX am gestrigen Montag eine Gegenreaktion. Dabei startete das Aktienbarometer bereits zum Opening bei 15.134 ...

