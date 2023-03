R-Logitech will die Bedingungen einer bis 2023 laufenden Anleihe verändern. Dazu benötigt man die Zustimmung der Investoren. Eine erste Abstimmung war krachend gescheitert, statt des notwendigen Quorums von 50 Prozent hatten weniger als 10 Prozent der Investoren ihre Stimme abgegeben. Am 29. März geht die Abstimmung in die zweite Runde. Dann liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...