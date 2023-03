Das Münchener Unternehmen deepc gibt eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro unter führender Beteiligung von Sofinnova Partners bekannt

Das Investment ermöglicht dem Unternehmen die Entwicklung neuer Produktinnovationen und die umfassende Vermarktung seines proprietären KI-Betriebssystems deepcOS®, das die Integration von KI in radiologische Arbeitsabläufe ermöglicht

Simon Turner, Partner bei Sofinnova Partners, tritt dem Board of Directors von deepc bei

Bertelsmann Investments und Winning Mindset Ventures beteiligen sich auch an der Finanzierungsrunde

München, den 28. März 2023

deepc ("das Unternehmen") gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro unter führender Beteiligung von Sofinnova Partners, einer europäischen Risikokapitalgesellschaft im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung auf die Bereiche Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit, bekannt. Als Vorreiter in der digitalen Medizin verleiht das Unternehmen Gesundheitssystemen die Flexibilität, Künstliche Intelligenz (KI) von Drittanbietern in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren und somit die Patientenversorgung zu verbessern. Mithilfe der Finanzierung sollen die Vermarktung des KI-Betriebssystems deepcOS® und weitere Produktinnovationen gefördert werden, um die Benutzerfreundlichkeit für Radiolog:innen noch weiter zu erhöhen. Bertelsmann Investments und der bestehende Investor Winning Mindset Ventures sind ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt.

Die Kerntechnologie des Unternehmens, deepcOS®, ist eine cloud-native, herstellerunabhängige Plattform, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe in der Radiologie integrieren lässt. Die Plattform ermöglicht KI-Unternehmen eine effiziente Vermarktung zertifizierter KI-Produkte. Für Krankenhäuser und Arztpraxen stellt die Plattform eine zentrale Anlaufstelle für sämtliche Anwendungen und Services im Bereich der KI-gestützten Radiologie dar.

"Wir von deepc sind davon überzeugt, dass KI das Potenzial hat, völlig neue Wege in der Gesundheitsversorgung zu eröffnen", sagt Dr. Franz Pfister, Mitgründer und CEO von deepc. "Unsere KI-Plattform deepcOS wird die Radiologie von Grund auf verändern, indem sie den Einsatz von KI-Produkten für schnellere und genauere Diagnosen, und damit auch bessere Behandlungsergebnisse ermöglicht. Wir freuen uns sehr, Sofinnova Partners und Bertelsmann Investments an Bord zu haben. Ihre weitreichende Vernetzung im Gesundheitswesen wird dazu beitragen, deepc maßgeblich voranzubringen."

Die Gelder werden der geographischen Expansion sowie der Entwicklung zusätzlicher Funktionen der Plattform deepcOS® dienen. Radiolog:innen werden von neuen KI-gestützten Möglichkeiten profitieren, die nahtlos in ihre Arbeitsabläufe integriert werden, während KI-Softwareanbieter einen verbesserten Zugang zu einer großen Anzahl potenzieller Kunden erhalten.

"Unsere Investition in deepc unterstreicht unsere Überzeugung, dass die digitale Medizin über ein immenses Potenzial verfügt und dass die technologischen Grundvoraussetzungen an der Spitze der digitalen Revolution in der Gesundheitsversorgung stehen werden - also genau das, worauf wir unsere Investitionsstrategie für die digitale Medizin ausgerichtet haben", sagte Simon Turner, Partner bei Sofinnova Partners. "deepcOS ermöglicht die breite Anwendung von KI in wichtigen Bereichen der Gesundheitsversorgung. Das Team hat erfolgreich demonstriert, welche Vorteile seine Entwicklungsarbeit Mediziner:innen und ihren Patient:innen bietet."

Bildmaterial zum Download: bit.ly/deepcPRSeriesA

Bildnachweis ©deepc (lizenzfrei)

Firmenkontakt: Julia Moosbauer (COO, deepc) julia.moosbauer@deepc.ai www.deepc.ai Pressekontakt (DACH): Katja Arnold, Dr. Brigitte Keller (MCS) deepc@mc-services.eu +49-89-210228-0 Pressekontakt (international): Hollie Vile (Optimum SC) sofinnova@optimumcomms.com +44 (0) 20 3922 0900

Über deepc Vom Wunsch angetrieben, präzise Diagnosen für alle Patient:innen zu ermöglichen, hat es sich deepc zum Ziel gesetzt, den immer komplexer werdenden KI-Markt zu durchdringen und Radiolog:innen einen nahtlosen Zugang zu den besten zertifizierten KI-Diagnosetools zu ermöglichen. In weltweit sieben Städten engagieren sich aktuell mehr als 40 Mitarbeiter:innen mit 20 verschiedenen Nationalitäten dafür, die KI-Nutzererfahrung für Radiolog:innen zu verbessern und gleichzeitig den Marktzugang für KI-Softwareanbieter zu erleichtern. Für weitere Informationen, besuchen Sie: www.deepc.ai

Über Sofinnova Partners Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich auf die Bereiche Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichem, medizinischem und unternehmerischem Know-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv für den Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von der Anfangsphase bis hin zu späteren Wachstumsphasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmer:innen als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potenziell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden. Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist eine etablierte Risikokapitalgesellschaft in Europa, die in den letzten 50 Jahren mehr als 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt aufgebaut hat. Aktuell verwaltet Sofinnova Partners über 2,5 Milliarden Euro. Für weitere Informationen, besuchen Sie: www.sofinnovapartners.com

Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt die Wachstumsinitiativen des Konzerns über Bertelsmann Next und die Venture-Capital-Geschäfte Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). Der globale Venture-Capital-Arm von Bertelsmann hält aktuell über 300 aktive Beteiligungen. Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder in Bereichen wie Digital Health, Employability oder App-Economy voran. Für weitere Informationen, besuchen Sie: www.bertelsmann-investments.com

