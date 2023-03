ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Stimmung in den Unternehmen und unter den Verbrauchern im März verbessert. Der Indexwert für das Konsumklima stieg im Monatsvergleich um 1,1 Punkte auf 105,1 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge und der beste Wert seit mehr als einem Jahr. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einer Stagnation des Konsumklimas und einem unveränderten Indexwert von 104,0 Punkten gerechnet.

Die Unternehmensstimmung hellte sich im März ebenfalls auf. Der Indexwert für das italienische Geschäftsklima legte um 1,0 Punkte auf 110,2 Zähler zu. Gestützt wurde das Geschäftsklima durch eine bessere Stimmung in der Industrie. Hier stieg der Indexwert um 1,2 Punkte auf 104,2 Zähler. Zudem legten die Indexwerte jeweils für den Bereich Einzelhandel und für den Bausektor zu./jkr/jsl/mis