München (ots) -Für echte Frühlingsgefühle und frischen Wind sorgen die Highlights im April auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Die fünf Hamburger Bruno, Emil, Oskar, Max und Leo sorgen im neuen Joyn Original "INTIMATE." für Fremdscham pur - ab 4. April 2023 auf ProSieben und die ersten Folgen bereits jetzt auf Abruf bei Joyn PLUS+. Die jungen Helden der Feuerwehrstation 19 feiern ab 17. April 2023 mit den ersten zwei Folgen der neuen, sechsten Staffel von "Seattle Firefighters: Die jungen Helden" ihren Start kostenlos auf Joyn. Eine süße Vorfreude auf die Osterfeiertage bereiten uns sechs prominente Bäcker*innen in "Das große Promibacken - Osterspezial" im SAT.1 Livestream auf Joyn. Peter Maffay feiert gemeinsam mit Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, The BossHoss und vielen mehr den 40. Geburtstag seines Kumpanen Tabaluga - "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" am Ostermontag, 10. April 2023, ab 20:15 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn. Ab 17. April 2023 läuft die letzte Staffel von "Grey's Anatomy" mit Ellen Pompeo in der Hauptrolle als Meredith Grey, Staffel 19 der Dramaserie, mit einer Vor-TV-Preview kostenlos auf Joyn."INTIMATE.", die achtteilige Improserie mit wöchentlich zwei neuen Folgen ab 4. April 2023 auf ProSieben und bereits ab sofort auf Abruf bei Joyn PLUS+Skurrile Alltagsmomente in Serie: Joyn und ProSieben zeigen mit "INTIMATE." die ungeschönte Wahrheit des Lebens Anfang Zwanzigjähriger in vor allem den Momenten, in denen normalerweise keine Kamera läuft. In der Comedyserie lassen die Macher und Hauptdarsteller Bruno, Emil, Oskar, Max und Leo keine Peinlichkeit aus, stolpern von einer Katastrophe in die nächste und verstricken sich in den wirrsten Lügenkonstrukten. Mal kommen die fünf Freunde ungeschoren davon, mal fallen sie tief, und das wortwörtlich. Ob Seitensprünge, Start-up-Flops, Geschlechtskrankheiten, Eifersuchtsattacken, Swingerclub-Besuche oder fragwürdige Freundschaftsdienste - Tabus werden gebrochen, gesellschaftliche Konventionen über den Haufen geworfen und Momente der Scham einfach weggelacht."Seattle Firefighters: Die jungen Helden", Staffel 6 der erfolgreichen Dramaserie mit einer Preview der ersten Folgen ab 17. April 2023 kostenlos auf JoynDie zweiterfolgreichste Serie des US-Senders ABC nach "Grey's Anatomy" startet ab 17. April 2023 auf Joyn in die sechste Staffel. Die Mitglieder der Feuerwache 19 in Seattle helfen den Bewohner*innen der Stadt in Notsituationen. Angeführt von Chief Pruitt Herrera wird die Truppe täglich zu gefährlichen Einsätzen gerufen, wobei häufig auch das eigene Leben aufs Spiel gesetzt wird. Auch in der neuen Staffel wird sich das Team von Station 19 wieder in zahlreichen brenzligen Situationen bewähren müssen: Ausrücken, Brände löschen, Unfallopfer bergen, Leben retten und einen kühlen Kopf bewahren. Die sechste Staffel "Seattle Firefighters: Die jungen Helden" ab 17. April 2023 mit den ersten Folgen bereits immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn.Weitere Highlights im April auf Joyn und bei Joyn PLUS+Mit neuen Shows, alten Klassikern und dem Ende einer Ära läuten die Highlights im April auf Joyn und bei Joyn PLUS+ den Frühling ein. Am Samstag, 1. April 2023, startet die achte Staffel "The Masked Singer" um 20:15 Uhr live aus dem Studio in Köln mit Moderator Matthias Opdenhövel sowie dem dreiköpfigen Rateteam bestehend aus Ruth Moschner, Rea Garvey und wechselnden Gäst*innen. Welche Stars stecken unter den Masken? Die neue Staffel ist mit wöchentlich einer neuen Folge im ProSieben Livestream auf Joyn sowie anschließend in der Joyn Mediathek zu sehen. Eine der weltweit erfolgreichsten US-Serien aller Zeiten kehrt auf Joyn zurück: "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu". Nach zwölf Jahren Pause im TV geht es für das Rettungsschwimmer-Team aus Malibu, angeführt von Mitch Buchannon aka David Hasselhoff, wieder an den Strand. Die kompletten ersten zwei Staffeln gibt es ab 1. April 2023 auf Joyn zu "bingen". Für eine süße Einstimmung auf das Osterfest sorgt eine neue Ausgabe von "Das große Promibacken - Osterspezial" mit prominenten Hobbybäcker*innen am Mittwoch, 5. April 2023, ab 20:15 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Der Abend bleibt schmackhaft: Direkt im Anschluss verzaubern Marijke Amado und Ulla Kock am Brink mit niederländischer Eierlikör-Vlaai und schwedischem Hefekuchen in "Osterspezial Promis backen privat - Die Lieblingsrezepte von Marijke Amado und Ulla Kock am Brink" ab 23:05 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn. "Kim, you're doing amazing sweetie" heißt es wieder ab 7. April 2023 bei der 19. Staffel von "Keeping Up with the Kardashians" mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn. Moderatorin und Reporterin Sabrina Nickel begibt sich ab 8. April 2023 auf ihre zweite kulinarische Reise in "Sweet & Easy - on Tour" mit wöchentlich einer neuen Folge auf Joyn und einer Preview der nächsten Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+. Das Filmhighlight für den Sonntagabend: "The Gentlemen". Die Action-Filmkomödie des Regisseurs Guy Ritchie handelt von einem Drogenboss, gespielt von Matthew McConaughey, der sein Geschäft verkaufen möchte - am 9. April 2023 ab 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend für sieben Tage in der Joyn Mediathek. Eine Geburtstagsparty mit echtem Staraufgebot: Der grüne Drache der Herzen, Tabaluga, feiert am Ostermontag, 10. April 2023, seinen 40. Geburtstag. Mit ihm feiern Peter Maffay und weitere bekannte Gesichter wie Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, The BossHoss, Wincent Weiss, Johannes Oerding und viele mehr - "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" ab 20:15 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn. Auf das große Finale der Hobbit-Trilogie von J. R. R. Tolkien aus dem Jahr 1937 "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" können sich Fantasy-Fans am 16. April 2023 um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn freuen. Ab 16. April 2023 treten verschiedene Promis, darunter Tanz-Juror Joachim Llambi, Moderatorin Amira Pocher und Reality-TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki, in atemberaubend aberwitzigen Challenges gegen ihre Herausforderer*innen an. "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" immer sonntags, ab 16. April 2023, um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn sowie eine Preview der nächsten Folge bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+. Goodbye, Meredith Grey! 