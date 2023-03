Wiesbaden (ots) -Bei einem privaten Beauty-Breakfast mit Vanessa Mai präsentierte Vital Proteins, die Kollagen-Marke Nr. 1 aus den USA[1], am 22. März im The Fontenay Hotel in Hamburg einem exklusiven Kreis von Expert:innen den neuen Beauty-Booster für ein strahlendes Aussehen, schöne Haut, Haare und Nägel. Das neue BEAUTY COLLAGEN mit Kollagen-Peptiden, Hyaluronsäure und Biotin hat Vital Proteins speziell für die tägliche Beauty-Routine entwickelt. Das Nahrungsergänzungsmittel ist ab Mitte April in Deutschland erhältlich."Hallo, Hamburg! Ich freue mich, in diesem exklusiven und sehr persönlichen Rahmen bei euch zu sein." Mit diesen Worten begrüßte die schöne und erfolgreiche Sängerin Vanessa Mai einen exklusiven Kreis von Expert:innen zum Vital Proteins Beauty-Breakfast in der Alstersuite des Hotels The Fontenay - einer der schönsten Adressen Hamburgs. Im Gepäck hatte die sympathische Chartstürmerin neben jeder Menge positiven Vibes das neue Nahrungsergänzungsmittel BEAUTY COLLAGEN von Vital Proteins. "Beauty Collagen ist für meine tägliche Beauty-Routine ideal," erzählt Vanessa Mai, seit 2021 Vital Proteins Markenbotschafterin. Beim Beauty-Breakfast plauderte sie über ihre Routinen und die richtige Balance im Leben - ihr persönliches Erfolgsrezept. Vanessa hört auf ihren Körper, macht täglich Fitness-Workouts und gönnt sich regelmäßige Entspannungsphasen. Eine ausgewogene Ernährung auf der Basis von Vollwertkost und Kollagen als Ergänzung gehört für sie ebenso dazu.Marco D'Andrea, Chefpatissier des The Fontenay, hat extra zu Vanessas Begrüßung einen Smoothie mit Vital Proteins kreiert.Vital Proteins Smoothie by Marco D'Andrea: Mango-Weizengras-Smoothie für 4 Gläser1 Mango, reif/geschält2 Bananen2 Schalen Weizengras70 g Babyspinat500 ml frischer OrangensaftSaft einer halben Zitrone30 g Vital Proteins Collagen PeptidesAlle Zutaten im Mixer ganz fein pürieren, ggf. mit einem kleinen Stück Mango dekorieren und servieren.Für die geladenen Influencer:innen hatte Powerfrau Vanessa Mai noch eine besondere Überraschung geplant. In einer Beauty-Challenge konnten sie gemeinsam mit dem Star zwei Smoothies mit Kollagen von VITAL PROTEINS kreieren. Gepostet und mit der Community geteilt werden die Eigenkreationen unter dem Hashtag beautyfromwithin.BEAUTY COLLAGEN von VITAL PROTEINS ist übrigens nicht nur beim Beauty-Breakfast ein toller Booster für ein strahlendes Aussehen, schöne Haut, Haare und Nägel. Das Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen-Peptiden, Hyaluronsäure und Biotin eignet sich zu jeder Tages- und Mahlzeit als Ergänzung der Pflege-Routine von innen - sei es in warmen oder kalten Getränken, Smoothies oder als Topping über Lieblingsgerichte. Einfach einrühren und genießen.Das neue BEAUTY COLLAGEN von Vital ProteinsDer Skin-Booster für die Haut mit Kollagen-Peptiden, Hyaluronsäure und BiotinHautalterung lässt sich nicht aufhalten, aber wer von innen heraus strahlt, wirkt einfach anziehend. Schon ab Mitte 20 nimmt die körpereigene Kollagenproduktion in den tieferen Hautschichten ab, die Festigkeit der Kollagenfasern lässt nach und unsere Haut verliert an Elastizität. Ancremen hilft dagegen nur bedingt, denn Cremes gelangen erst gar nicht in die tieferen Hautschichten, in denen die Kollagenproduktion stattfindet. Vital Proteins - der Beauty-Booster für ein strahlendes Aussehen, schöne Haut, Haare und Nägel - hat jetzt mit BEAUTY COLLAGEN ein neues Produkt speziell für Beauty-Routinen entwickelt. Neben den Kollagen-Peptiden als Proteinquelle enthält das Nahrungsergänzungsmittel Hyaluronsäure und Biotin - zur Unterstützung von normaler Haut und Haaren.Einrühren und genießen: Das Schönheitsgeheimnis zum Trinken mit fruchtig-frischem Erdbeer-Zitrone-Geschmack lässt sich einfach in warme oder kalte Getränke rühren: Dazu ein bis zwei Messlöffel zu 250 ml Flüssigkeit (z. B. Wasser, Tee, Saft, Smoothie o. Ä.) hinzugeben, umrühren bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und den Skin-Booster genießen. Zwei Messlöffel für die Schönheit - so leicht lässt sich die empfohlene Tagesportion Kollagen von Vital Proteins der Ernährungsroutine hinzufügen.BEAUTY COLLAGEN - der Skin-Booster von VITAL PROTEINSmit Hyaluronsäure und Biotin271 g, ca. 38 EUR (PZN: 17982786)Ab Mitte April erhältlich bei: www.vitalproteins.de, bei amazon.de sowie auf diversen Beauty- und Wellnessplattformen und bei Apotheken-VersandhändlernÜber Vital ProteinsVital Proteins wurde 2013 vom US-Amerikaner Kurt Seidensticker aus der Überzeugung heraus gegründet, dass eine Ernährung auf der Basis von Vollwertkost, die zusätzlich durch Kollagen ergänzt werden kann, grundlegend für allgemeines Wohlbefinden und Fitness ist. Seither hat sich Vital Proteins zur führenden Kollagenmarke in den USA entwickelt und eine Bewegung geschaffen, die Konsumentinnen und Konsumenten dazu inspiriert, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Das Portfolio umfasst eine Vielfalt von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kollagen. Die Produkte von Vital Proteins enthalten erstklassige Protein- und andere Nährstoffquellen. Seit 2021 ist die Nr. 1 Kollagen-Marke aus den USA[1]in Europa auf dem Markt.
www.vitalproteins.de
[1] SOURCE: SPINS, TOTAL US MULO + NATURAL ENHANCED, L52 weeks ending is 8/07/2022, SPINS LLC, Chicago 2022.