Aixtron adressiert mehrere Wachstumsmärkte, die teilweise noch in einer frühen Entwicklungsphase sind. Die Visibilität ist groß, negative strukturelle Veränderungen sind Stand heute nicht in Sicht. Die Gefahr operativer Enttäuschungen ist damit als gering einzustufen. Das größte Risiko bleibt die relativ hohe Bewertung. Die Chart-Ampel könnte in Kürze dennoch wieder auf Grün springen. AKTIONÄR-Leser wissen: Mit dem Ende Februar präsentierten Ausblick wurde deutlich: Depositionsanlagen zur Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...