Neckarsulm (ots) -Nach dem erfolgreichen Start in der Slowakei geht am 12. April Kaufland.cz in Tschechien live. Händler können mit Kaufland Global Marketplace dann auf drei Länder-Marktplätzen gleichzeitig verkaufen und potenziell über 56 Millionen Online-Kunden erreichen. Zum Start gibt es für alle Händler ein Early-Bird-Angebot: Keine Verkaufsprovisionen, keine Grundgebühren und 1.200 Euro Rabatt auf Sponsored-Product-Ads-Leistungen für die ersten sechs Monate ab Start.In Tschechien stehen bereits über 2.000 vorangemeldete Händler für Kaufland.cz in den Startlöchern, die auf dem neuen Marktplatz Millionen von Produkten anbieten werden. Dabei liegt der Fokus auf Nonfood-Artikeln. Verkauft werden kann, wie schon auf dem deutschen Marktplatz, in über 5.000 Kategorien wie Wohnen, Elektronik, Garten & Baumarkt, Küche & Haushalt, Baby & Kind, Sport und Fashion."Mit Kaufland.cz sind wir jetzt in drei Ländern online vertreten. Das ist ein großartiger Erfolg in der noch jungen Geschichte des Kaufland Marktplatzes. Vor allem freuen wir uns, dass unsere Händler einfach und bequem Produkte an Millionen Menschen in unterschiedlichen Ländern verkaufen können. Dabei unterstützen wir sie mit vielen Services und, was uns ganz wichtig ist, mit persönlichem Support und direkten Ansprechpartnern. So ist der Kaufland Marktplatz für Händler jeglicher Größe ein idealer Ort, um möglichst schnell und ohne langwierigen Aufbau eigener Ressourcen zu wachsen", erklärt Gerald Schönbucher, Vorstand von Kaufland e-commerce.Für die Nutzung vieler dieser Services fallen keine zusätzlichen Kosten an. So wird etwa die Listung der Angebote in relevanten Multi-Channel-Marketing-Kanälen, die Zahlungsabwicklung in Landeswährung oder die kostenfreie Übersetzung von Produktdaten von Kaufland bereitgestellt. Die Steuerung des neuen Marktplatzes erfolgt über die All-in-One Lösung Kaufland Global Marketplace, die bereits seit einem Jahr erfolgreich für den deutschen Marktplatz im Einsatz ist. Auch wird ein Kaufland Fulfillment Service zukünftig eine wichtige Rolle spielen, sowohl national als auch international.In Deutschland gehört Kaufland.de mit 32 Millionen Online-Besuchern monatlich und mehr als 45 Millionen Produkten in über 5.000 Kategorien bereits zu den größten und am schnellsten wachsenden Online-Marktplätzen.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationDominik KnoblochRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-144833presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5473813