Hong Kong (ots) -Hongkongs neuer Kulturdistrikt West Kowloon bietet eine Bandbreite an künstlerischer Unterhaltung, von hochmodernen Museen über preisgekrönte Architektur bis hin zu traditionellem Kunsthandwerk. Aufgrund seiner kulturellen Institutionen, Restaurants, Geschäften und dem Art Park hat sich West Kowloon nicht nur zu einem Kulturmagneten, sondern auch zum urbanen Naherholungsgebiet entwickelt. Neben all der Kultur sollen Besucher den Blick auf die beeindruckende Skyline nicht verpassen - spektakuläre Sonnenuntergänge inbegriffen.M+Das M+ im Herzen des West Kowloon Cultural Districts ist Asiens erstes Museum für zeitgenössische visuelle Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Das weitläufige Gebäude beherbergt 17.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und umfasst 33 Galerien sowie weitere Ausstellungsräume. Die Fassade des Turms ist mit einem LED-System ausgestattet, das die Sammlungen und Auftragsarbeiten von M+ darstellt. Vom Dachgarten aus genießen Besucher den spektakulären Blick auf die Skyline Hongkongs.Hong Kong Palace MuseumDas Hong Kong Palace Museum (HKPM) hat sich zum Ziel gesetzt, eine führende Institution der chinesischen Kunst und Kultur zu werden. Das Museum präsentiert wertvolle Artefakte aus dem Pekinger Palastmuseum. Die 914 Stücke von unschätzbarem Wert werden in wechselnden Ausstellungen gezeigt. Einige der Stücke sind zum ersten Mal in Hongkong zu sehen, andere wurden noch nie zuvor der Öffentlichkeit präsentiert. Das Museum zeigt regelmäßig Sonderausstellungen zu chinesischer Kunst und Kultur sowie zu Kunst und Schätzen aus anderen Teilen der Welt. Momentan präsentiert das HKPM 13 wertvolle Kunstobjekte aus dem Pariser Louvre-Museum.Art Park und UferpromenadeDer Art Park sowie die Uferpromenade des West Kowloon Cultural Districts, die von Bäumen, Pflanzen und grünen Rasenflächen gesäumt wird, bieten sich für einen Spaziergang oder ein Picknick an. Aufgrund der freien Aussicht auf die Skyline lassen sich hier die besten Sonnenuntergangs- und Hafenfotos schießen.Xiqu CentreDas Xiqu Centre, Hongkongs wichtigster Veranstaltungsort für chinesische Opern, bietet darstellende Kunst auf Weltniveau. Es beherbergt zwei Bühnen für kantonesische Oper und traditionelles chinesisches Theater. Bereits das Eintreten des Gebäudes ist ein Erlebnis: Die legendäre Front mit ihren Mustern und ihrer wellenförmigen Silhouette spiegelt sich im Sonnenuntergang. Im Xiqu Center finden nicht nur Opern, sondern neben Aufführungen und Musikkonzerten, auch Filmvorführungen und verschiedenste Bildungsangebote statt. Das Teehaus-Theatererlebnis wurde speziell entwickelt, um neuen Zuschauern die kantonesische Oper näher zu bringen. Die Aufführung beinhaltet eine Auswahl an populärer Instrumentalmusik sowie Liedern und Auszügen aus kantonesischen Opern. Ein Moderator erläutert die Kunstform, die Geschichten aus den Bereichen Romantik, Komödie, Tragödie und Kampfkunst behandelt, um Neulingen einen besseren Einblick zu geben.