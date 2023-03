FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.03.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 152 (159) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 850 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 680 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 200 (150) P - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1800 (1760) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN REINITIATES SYNTHOMER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 160 PENCE - LIBERUM CUTS CENTAMIN TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 94 (119) PENCE - NUMIS REINITIATES WH SMITH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1720 PENCE - ODDO BHF RAISES BP PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT RAISES BOOHOO TO 'BUY' - REDBURN RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - RPT/JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT'



