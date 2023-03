Bereitstellung eines White-Box-kompatiblen Netzwerk-Betriebssystems, das die TCOim Vergleich zu dedizierten Geräten um 20 reduziert

Die NTT Corporation (NTT) hat ein Netzwerk-Betriebssystem entwickelt, das mit White-Box-Geräten2 kompatibel ist, und die NTT Advanced Technology Corporation (NTT-AT) wird es durch die Veröffentlichung ihrer Software Beluganos3, einem selbst entwickelten Netzwerk-Betriebssystem für Netzbetreiber, am 31. März vermarkten. Neben der Verbesserung der Leistung werden NTT und NTT-AT durch ihre Produktkonstruktion auch die Flexibilität und die wirtschaftliche Effizienz steigern.

1. Hintergrund

In den letzten Jahren hat sich die Gesellschaft durch die Verbreitung von IoT (Internet of Things) und schnelleren Netzen wie 5G rasch in eine datengesteuerte Gesellschaft verwandelt, in der Daten die Analyse und das Handeln bestimmen. Die NTT Group reagiert auf diese gesellschaftlichen Trends, indem sie innovative Technologien mit Schwerpunkt auf der Optik einsetzt, um dem erwarteten Anstieg des Datenvolumens und des zukünftigen Stromverbrauchs zu begegnen. Als Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und Informationsverarbeitungsinfrastruktur, die eine Kommunikation mit großer Kapazität und extrem niedrigem Stromverbrauch ermöglicht, ist das von der NTT Group vorgeschlagene IOWN-Konzept4 von grundlegender Bedeutung für diese Bestrebungen. Am 16. März 2023 starteten die Unternehmen der NTT Group den ersten IOWN-Dienst, den All-Photonics Network (APN) IOWN1.05-Dienst. Durch die Weiterentwicklung der IOWN-Dienste planen die Unternehmen der NTT Group, einschließlich NTT-AT, die Bereitstellung von Servern mit geringem Stromverbrauch unter Verwendung ihrer neu entwickelten photonisch-elektronischen Konvergenzgeräte. Ab dem Start von IOWN 2.0 wird NTT diese photonisch-elektronischen Geräte nicht nur in Netzwerken, sondern in der gesamten Computerwelt einsetzen. Kürzlich hat NTT damit begonnen, IOWN-Dienste und -Produkte in einem frühen Stadium freizugeben, um gemeinsam mit Partnern neue Werte zu schaffen, wobei die kommerzielle Bereitstellung von Beluganos die folgende Initiative markiert.

Heutige Netze beruhen oft auf Netzwerkgeräten, die Hardware und Software integrieren. Dieser Aufbau mindert die Investitionseffizienz, da die Kunden nur aus einer begrenzten Produktpalette von Anbietern auswählen können. Mit den innovativen Lösungen von NTT gehören diese Einschränkungen der Vergangenheit an.

2. Übersicht über die Initiative

Beluganos ist ein Netzwerk-Betriebssystem, das mit White-Box-Geräten kompatibel ist und auf der Technologie basiert, die NTT bisher in Zusammenarbeit mit IP Infusion, einem globalen Partner, der auch am IOWN Global Forum6 teilnimmt, erforscht und entwickelt hat.

Nachdem sich die hohe Zuverlässigkeit des Netzes bestätigt hatte, beschloss NTT Communications, Beluganos in seine kommerzielle Netzinfrastruktur in Kombination mit White-Box-Geräten zur Unterstützung seiner Netzdienste aufzunehmen. Der Betrieb des Dienstes wird am 31. März 2023 aufgenommen. Von diesem Zeitpunkt an wird NTT-AT den Vertrieb und die Unterstützung für den Beluganos-Dienst übernehmen.

Beluganos nutzt ein White-Box-Gerät zur Trennung von Hard- und Software, was die flexible Auswahl beliebiger Hardware ermöglicht, die Investitionseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerkgeräten, die Hard- und Software integrieren, verbessert und die Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zu dedizierten Geräten um 20 reduziert. Darüber hinaus verfügt Beluganos über erweiterte Wartungs-, Betriebs- und Überwachungsfunktionen, die für eine schnelle Reaktion auf Netzwerkausfälle erforderlich sind, was zu einer verbesserten Betriebsqualität für Kunden von Telekommunikationsanbietern und Rechenzentrumsbetreibern führt.

3. Die Rolle der einzelnen Unternehmen NTT Forschung und Entwicklung des Netzes OS Beluganos NTT-AT Verkauf und Support des Netzes OS Beluganos NTT Com Einführung des Netzes OS Beluganos in die Handelsnetze der Unternehmen und Qualitätsverbesserung durch ständige Überprüfung der Rückmeldungen

4. Pläne für die Zukunft

Durch den Einsatz von White-Box-Geräten und die Zusammenarbeit mit Partnern fördert die NTT Group offene Innovationen und arbeitet daran, ihre eigenen Netze zu transformieren und die Netze ihrer Kunden zu verbessern.

Durch die Stärkung des DevOps-Systems in den Bereichen Entwicklung, interner Betrieb, Vertrieb und Support wird NTT eine kontinuierliche Entwicklung betreiben und Beluganos ständig verbessern. Darüber hinaus werden sie weiterhin mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um IOWN-Dienste und -Produkte zu entwickeln und sozial zu implementieren, um Server mit niedrigem Stromverbrauch bereitzustellen, die mit zukünftigen photonisch-elektronischen Konvergenzgeräten ausgestattet sind.

Anmerkungen

1 20 weniger TCO: Total Cost Ownership (Gesamtbetriebskosten). Durch den Einsatz von White-Box-Geräten und Beluganos anstelle herkömmlicher Hardware/Software-integrierter dedizierter Geräte lassen sich die Gesamtkosten für Waren und Dienstleistungen, einschließlich Wartung, um 20 senken.

2 White-Box-Geräte: Allzweckgeräte, die es Unternehmen ermöglichen, Software für die vom Gerätehersteller hergestellte Hardware frei auszuwählen und zu entwickeln

3 Beluganos ist eine eingetragene Marke von NTT.

4 Das IOWN-Konzept: IOWN (Innovatives optisches und drahtloses Netzwerk) ist eine Netzwerk- und Informationsverarbeitungsplattform, die Endgeräte umfasst und Hochgeschwindigkeitskommunikation mit großer Kapazität sowie enorme Rechenressourcen unter Verwendung innovativer Technologien mit Schwerpunkt auf der Optik bietet. Durch IOWN werden wir zur Verwirklichung einer blühenden Gesellschaft beitragen, indem wir verschiedene Dienstleistungen und neue Werte in einem breiten Spektrum von Bereichen schaffen.

5 APN IOWN1.0: der erste kommerzielle Dienst, der das IOWN-Konzept im All-Photonics-Netz umsetzt, bei dem in allen Abschnitten des Kommunikationsnetzes ausschließlich optische Systeme eingesetzt werden

https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20230302_01.html (auf Japanisch)

https://www.ntt-west.co.jp/news/2303/230302a.html (auf Japanisch)

6 IOWN Global Forum: ein neues Forum, das Menschen aus verschiedenen Branchen zusammenbringt, um die Entwicklung einer neuen Kommunikationsplattform zu fördern, die den künftigen Anforderungen der Daten- und Informationsverarbeitung gerecht werden kann. Dazu gehört die Entwicklung neuer Technologien, Rahmenwerke, technischer Spezifikationen und Referenzdesigns und vor allem des All-Photonics Network, das Silizium-Photonik, Edge Computing und Wireless Distributed Computing umfasst.

https://iowngf.org/

