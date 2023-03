München (ots) -Digital beraten, abschließen und verwalten - zusammen mit der Continentale ist betriebliche Altersversorgung (bAV) einfach und bequem. Vermittlern bietet der langjährig erfahrene Lebensversicherer ab sofort eine vollständig digitale und damit sehr kundenfreundliche Antragsstrecke. So verläuft der Prozess von der Anbahnung bis zum Abschluss über die Online-Plattform von Xempus schlank und effizient. Auch die Verwaltung der Verträge funktioniert ganz unkompliziert.Online beraten, papierlos abschließenEine attraktive bAV ist ein wirksames Instrument im Wettbewerb um Arbeitskräfte. Die digitalen Lösungen von Xempus machen betriebliche Vorsorge für alle Beteiligten leichter. "Der Continentale Vorsorge Berater von Xempus ermöglicht es unseren Vertriebspartnern, personalisierte Angebote und Anträge online zu erstellen. Vor allem können Vermittler damit jetzt bis zum papierlosen Abschluss einfach und zugleich qualitativ hochwertig beraten", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben der Continentale Versicherung.Die Beratungssoftware überzeugt mit vielen verkaufsunterstützenden Informationen. Diese erleichtern es Vermittlern, ihren Firmenkunden und deren Mitarbeitern gezielt die Vorteile der bAV aufzuzeigen. Weitere Pluspunkte: Der elektronische Antrag ist nahtlos in den Beratungsprozess integriert. Die digitale Unterschrift lässt sich sogar auf dem Smartphone erzeugen.bAV einfach verwaltenDarüber hinaus können Vermittler und Arbeitgeber die Verträge einfach digital verwalten. Dafür sorgt der Continentale Vorsorge Manager von Xempus bei höchster Datensicherheit. Die bAV-Verträge sind tagesaktuell einsehbar. Vertragsänderungen lassen sich benutzerfreundlich und ganz ohne Formulare und Unterschriften bearbeiten. Dadurch sparen die Vermittler wie auch die Unternehmen viel Zeit, Aufwand und zudem Papier.Freie Vermittler erhalten speziell für Sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/bav-digital.Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 896.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 998 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5473878