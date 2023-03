EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cliq nominiert für "Excellence in Brand Strategy and Creation" sowie für "Excellent Brand" DÜSSELDORF, 28. März 2023 - Der gebündelte Content-Streamingdienst der CLIQ Digital AG in Deutschland, Cliq (www.cliq.de), hat verschiedene Content-Erweiterungen erfahren. Seine Brand-Marketingkampagne ist planmäßig angelaufen und die Marke ist in zwei Disziplinen für den German Brand Award 2023 nominiert. Content-Erweiterungen Das Cliq-Angebot umfasst jetzt auch Spielfilme von New Regency und ATP World Tour 250-Tennis. Über 50 neue Hollywood-Titel wurden lizenziert, darunter Blockbuster wie "Fight Club", "Mr. & Mrs. Smith" und "Birdman". Darüber hinaus sicherte sich CLIQ die exklusiven DACH-Übertragungsrechte für sieben ATP World Tour 250-Turniere im Jahr 2023 und wird die wichtigsten Spiele live und in voller Länge übertragen. In Kürze folgen DAZN RISE, der erste Sender in Deutschland, der ausschließlich Frauensport zeigt, und DAZN FAST, der 24 Stunden am Tag hochwertige Sportinhalte ausstrahlt, die exklusiv von DAZN lizenziert oder produziert werden. Darüber hinaus stehen künftig tausende Hits und thematische Party-Mixe zum Karaoke-Singen und Interagieren mit anderen Mitgliedern zur Verfügung. Ferner wird die Hörbuch- und Hörspielbibliothek durch eine neue Lizenzvereinbarung mit Zebralution mit Tausenden von Titeln renommierter deutscher Verlage wie Bastei Lübbe für alle Zielgruppen aufgestockt. Brand-Marketing Die ersten Online- und TV-Werbespots von Cliq wurden letzten Monat ausgestrahlt, um das Interesse an Filmen, Musik, Spielen, Sport oder Hörbüchern mit 15-Sekunden-Spots zu wecken, welche die Botschaften von Cliq bewerben: "Alles, was du liebst", "All-inclusive kann man jetzt auch streamen" und "Die haben das Streamen nicht neu erfunden. Ach nee, doch". Die erste digitale Außenwerbung mit Bewegtbild wurde in Frankfurt am Main am Hauptbahnhof und am Flughafen Fernbahnhof installiert, um die Bekanntheit der Marke Cliq zu steigern. Diese Werbestandorte bieten hohe Besucherdichten und ein ideales Kommunikationsumfeld für junge Zielgruppen. Zudem warb während der Internationalen Filmfestspiele Berlinale ein Lastwagen mit hochauflösenden, solarbetriebenen und mobilen LED-Plakatwänden auf allen vier Seiten für den Cliq-Streamingdienst, auf seiner Fahrt durch Berlin. Diese spezielle Kampagne wurde entworfen, um das Interesse an der neuen Marke zu wecken und vor allem Filmfans anzusprechen. Sie erreichte über 207.000 Kontakte. German Brand Award 2023 Der jährlich vergebene Markenpreis des Rats für Formgebung, der bundesweit auf Platz eins und international auf Platz zwei rangiert und damit zu den renommiertesten Auszeichnungen weltweit zählt, nominierte den Produkt- und Markenlaunch von Cliq für seine herausragende Markenarbeit in folgenden Preiskategorien: "Excellence in Brand Strategy and Creation" (Herausragende Markenstrategie und -entwicklung): Markeninnovation des Jahres

Markenstrategie des Jahres

Markenerlebnis des Jahres "Excellent Brands - Media & Entertainment" (Ausgezeichnete Marken - Medien & Unterhaltung): Digitale Marke des Jahres

Newcomer-Marke des Jahres

Produktmarke des Jahres Die Preisverleihung des German Brand Awards 2023 findet am 15. Juni 2023 in Berlin statt. Stellungnahme des Vorstands "Cliq ist unser Flaggschiff-Streamingdienst und unser wahrgewordener Traum", sagt Luc Voncken, CEO. "Unsere langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Streamingdiensten war der Schlüssel für die Entwicklung unseres fortschrittlichsten, gebündelten Content-Streamingdienstes, der Streaming-Content für jedermann in Deutschland zugänglich macht." "Cliq hat einen wirklich vielversprechenden Start hingelegt und wir sind alle sehr gespannt auf die künftige Entwicklung und die nächsten operativen Schritte", sagte Ben Bos, Vorstandsmitglied.

Finanzkalender Hauptversammlung 2023 in Düsseldorf Donnerstag 6. April 2023 Finanzbericht Q1 2023 und Videokonferenz Donnerstag 4. Mai 2023 Halbjahresfinanzbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023

Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.



