Hohen Wieschendorf (ots) -Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - das Meer hat immer Saison! Dieses Credo teilt das Ferien-Resort Bades Huk, das im Rahmen des Traveller Review Awards 2023 als eine der Top-Adressen an der deutschen Ostseeküste ausgezeichnet wurde, gern mit seinen Gästen. In exklusiver Lage, inmitten einer romantischen Naturkulisse aus Dünen, Stränden, Salzwiesen, Vogelschutzgebiet, Steilküste und der unendlichen Weite des Meeres, genießen Urlauber erholsame Tage in privater Atmosphäre.Ob Baden, Surfen, am Strand schlendern oder einfach die frische Luft genießen, wer ans Meer kommt, den zieht es in seinen Bann. Meilenweit vom Alltag entfernt und doch ganz nah (ca. 2 Stunden von Berlin und Hamburg) ist die Wismarer Bucht ein wahrer Geheimtipp für alle, die der Hektik der klassischen Touristen Hot-Spots entkommen möchten. In Bades Huk dreht sich alles um das Wohlbefinden des Gastes. 77 Beach-Apartments - nur wenige Schritte von Strand, Marina und Golfplatz entfernt, bieten Ruhe und Erholung in allen Facetten. Die 5-Sterne Beach Apartments zeichnen sich durch ein individuelles Wohlfühl-Interieur aus und verfügen über 1, 2 oder 3 Schlafzimmer, über eine Dach- oder Dünenterrasse und eine hochwertige Markenausstattung mit großzügigen Ambiente. Auch Hunde sind hier gern gesehene Gäste in ausgewählten Apartments - diese sind mit dem Qualitätssiegel "Pfoten-Klassifizierung" durch den DTV ausgezeichnet.Eine weitere Besonderheit: Das Wohnerlebnis wird in Bades Huk mit einem umfangreichen Resort-Service kombiniert. So findet man z.B. im Bades Huk Shop alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt, u.a. eine Auswahl an regionalen Produkten und täglich frischen Brötchen. Das Bades Huk Marina Café & Bistro lädt zu einem ausgiebigen Frühstück inklusive Meerblick ein. Später genießen Gäste hier Snacks oder einen Sundowner mit Blick auf die Bucht. Die Marina mit 100 Liegeplätzen sowie ein top modernisierter 18-Loch Meisterschaftsplatz bieten ebenso Abwechslung wie der hochwertige Sauna- und Fitnessbereich. Je nach Wetter finden Yogakurse direkt am Strand statt. Fahrrad- und SUP Verleih befinden sich ebenso direkt am Standort.Die landschaftliche Vielfalt der Wismarer Bucht lässt sich von Bades Huk aus gut per Rad, zu Fuß oder auf dem Wasser erkunden. Das Ostseebad Boltenhagen und die Hansestadt Wismar sind von Bades Huk in weniger als 20 Minuten zu erreichen, die Insel Poel ist etwa 30 Minuten Autofahrt entfernt. Ein umfangreiches Angebot wie Segeln, SUP, Tauchen, Kiten u.v.m. steht bereit. Auf Wunsch wird der Gast vom Team in seiner Freizeitplanung unterstützt. Das Flora- und Fauna-Habitat dieses Landstriches bietet eine abwechslungsreiche Kulisse zum Entdecken, Entspannen und Energie tanken.Weitere Informationen zum Ferien-Resort Bades Huk finden Sie unter: www.badeshuk.deFür Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Suha Mohr | FCR Media GmbHE-Mail: suha.mohr@fcrmedia.deOriginal-Content von: Bades Huk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135837/5473962