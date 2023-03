Berlin (ots) -Anlässlich der WELT EARTH WEEK, in der WELT vom 22. bis 28. April 2023 über alle Kanäle hinweg zu verschiedenen Aspekten von Nachhaltigkeit berichtet, zeigt der Nachrichtensender Dokumentationen zu Erneuerbaren Energien, Umweltschutz und Natur rund um den Globus.Zudem berechnet und kompensiert WELT alle direkt und indirekt entstandenen Emissionen, die in dieser Woche kanalübergreifend entstehen. Das umfasst den CO2-Fußabdruck von DIE WELT, WELT AM SONNTAG, dem Supplement UHREN, bei WELT.de, dem TV-Sender WELT sowie der BETTER FUTURE Conference.Ausführliche Informationen finden Sie hier: Verantwortung - WELT (https://www.welt.de/verantwortung/)TV-Programm zur WELT EARTH WEEK"Goodbye CO2 - Weniger ist mehr" am Samstag, den 22. April 2023, um 20.05 Uhr in DEADie Dokumentation zeigt Strategien, die ein nachhaltigeres Leben ermöglichen: Weniger Lebensmittel verschwenden, den Fleischkonsum reduzieren und vor allem Müll vermeiden."Welt der Zukunft" ab Sonntag, den 23. April 2023, um 15.15 UhrDie Zukunft ist grün: Überall auf der Welt arbeiten Ingenieure und Start-Ups, aber auch große Konzerne mit wachsender Zuversicht an der Energiewende. Die sechsteilige Doku-Serie setzt den Fokus darauf, was heute schon möglich ist und was morgen Wirklichkeit werden kann."Earthrise - Mission Klima" am Sonntag, den 23. April 2023, um 18.10 UhrEine Fotografie aus dem Weltraum, die die aufgehende Erde zeigt, wird zum Symbol für den Umweltschutz. Während der Apollo-8-Mission nahm der US-Astronaut William Anders das legendäre, unter dem Namen "Earthrise" bekannte, Foto der Erde auf. Die Dokumentation der Journalistin Antonia Aust zeigt - angelehnt an die Perspektive des berühmten Bildes - die Folgen des Klimawandels vom All aus, von wo die Veränderungen auf der Erde sichtbar sind."Wunderwelt Korallenriff" am Sonntag, den 23. April 2023, ab 16.10 UhrDas Korallendreieck zwischen dem Pazifik und dem Indischen Ozean gehört zu den schönsten Naturgebieten weltweit. 300 Stunden Unterwasser-Filmaufnahmen, entstanden über zwei Jahre hinweg, zeigen die Einzigartigkeit dieses Lebensraums und seiner Bewohner in der vierteiligen Doku-Serie."Geheimnisvolle Erde" am Sonntag, den 23. April 2023, um 20.05 Uhr in DEAExtreme Winde, die Tiefen der Ozeane, die lebenswichtigen tropischen Regenwälder und die Enthüllung von Geheimnissen, die Milliarden von Jahren im Verborgenen lagen: Die achtteilige Doku-Serie erforscht die Vielfalt der Natur unseres Planeten.Alle Sendungen sind nach Ausstrahlung auch in der WELT Mediathek und auf der WELT TV-App verfügbar.Pressekontakt:Kathrin MohrLeiterin Programmkommunikationkathrin.mohr@welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5473964