DJ AUKTION/Bundesschatzanweisung klar überzeichnet

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufstockungsauktion einer Bundesschatzanweisung ist am Dienstag klar überzeichnet gewesen. Die Finanzagentur brachte Schuldpapiere der im März 2025 fällig werdenden und mit 2,5 Prozent verzinsten Anleihe im Umfang von 4,444 Milliarden Euro am Markt unter. Zum Zwecke der späteren Marktpflege gingen Papiere im Volumen von 1,056 Milliarden Euro in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich der angepeilte Emissionsvolumen von 5,5 Milliarden Euro einstellte. Die Gebote erreichten einen Umfang von 7,765 Milliarden Euro. Laut Bundesbank worden alle Offerten zum niedrigsten Kurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 80 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs bedient.

Zu der Transaktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung vom 28. Februar):

=== Emission 2,50%-ige Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit am 15. März 2025 Volumen 5,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 7,765 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,444 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,7 (1,9) Durchschnittsrend. 2,62% (3,14%) Durchschnittskurs 99,760 (98,748) Mindestkurs 99,760 (98,745) Wertstellung 30. März 2023 ===

March 28, 2023 06:01 ET (10:01 GMT)

