Das Berliner Unternehmen betrieb für einige Monate eine Website, auf der Kunden Angebote für Photovoltaik-Anlagen vergleichen können sollten. Doch dann stellte sich heraus, es handelte sich rein um Offerten von Enpal. Die Website "Deutsche Solarberatung" ist mittlerweile wieder offline.Das Interesse an Photovoltaik-Anlagen und Speichern ist in den vergangenen Monaten und Jahren extrem gestiegen. Viele Menschen wollen sich so unabhängiger von Energiekonzernen machen, ihre Stromversorgung absichern oder auch ihren persönlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Oft nutzten potenzielle Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...