Quickborn (ots) -In deutschen Haushalten befinden sich im Durchschnitt 74 elektrische und elektronische Geräte, die alle mit Strom versorgt werden müssen. Die Anzahl an verwendeten Kabeln ist entsprechend groß. Müssen gleich mehrere Geräte auf engem Raum an die Steckdose oder eine andere Komponente angeschlossen werden, ist der nächste Kabelsalat nicht fern. Ineinander verdrehte Leitungen sehen nicht nur unordentlich aus, sie erschweren auch das Anschließen und Entfernen weiterer Kabel und können im schlimmsten Fall sogar zum Sicherheitsrisiko werden. Ein cleveres Kabelmanagement mit funktionalen Produkten von KabelDirekt kann hier Abhilfe schaffen.Egal ob im Homeoffice, im Büro, in der Küche oder beim Home-Entertainment-System: Je mehr Hardware vorhanden ist, desto mehr Kabel müssen angeschlossen werden. Inzwischen gibt es nicht nur ein wachsendes Sortiment an hochwertigen Kabeln, sondern ebenfalls passende Produkte für ein intelligentes Kabelmanagement. Viele dieser Produkte erleichtern nicht nur das Handling der Kabel, sondern schützen diese auch vor Beschädigung und verlängern so die Nutzungsdauer. Zusätzlich vereinfachen sie die Reinigung der Umgebung um die Kabel, so gestaltet sich beispielsweise das Staubwischen nahe den Elektrogeräten deutlich leichter.Mit Kabelbindern und Kabelkanälen mehrere Kabel bündelnVon Elektrogeräten, wie dem Fernseher oder PC, gehen meist besonders viele Kabel aus, da unzählige weitere Komponenten angeschlossen werden können. Manchmal ist es dafür sogar erforderlich, längere Leitungen quer durch das gesamte Zimmer oder sogar bis in einen anderen Raum zu verlegen. Kabelwirrwarr ist in diesem Fall vorprogrammiert. Um schnell und einfach Ordnung in das Kabelmanagement zu bringen, reichen bereits einige, wenige Kabelbinder und/oder Kabelkanäle (https://kabeldirekt-store.de/blogs/news/lange-kabel-verstecken-und-schutzen-ein-fall-fur-den-kabelkanal) als Basisausstattung aus. Sie dienen der Bündelung von Leitungen oder helfen dabei, ein Kabel so zu verlegen, dass es nicht direkt auf dem Boden liegt, sondern zum Beispiel entlang eines Tischbeines verläuft. Das Prinzip ist einfach: Mehrere Kabel werden zu einem Strang gebündelt und entweder mit dem Kabelbinder fest umschlossen oder direkt in einen Kabelkanal gelegt.Kabelbinder gibt es inzwischen aus unterschiedlichen Materialien. Klassischerweise besteht er aus robustem Kunststoff. Dank eines modernen Schließmechanismus ist auch das Öffnen kein Problem mehr und der Kabelbinder kann mehrmals verwendet werden. Noch komfortabler im Handling sind Modelle mit Klettverschluss (https://kabeldirekt-store.de/collections/kabelbinder/products/klett-kabelbinder-rolle-schwarz-breit) in Schwarz oder Weiß. Diese bieten dank hochwertiger Mikrohaken und Kunstfasern einen festen Halt und lassen sich trotzdem mit wenigen Handgriffen öffnen. Klettrollen haben dabei den Vorteil, dass sie individuell zugeschnitten werden können. Kabelbinder aus Kunststoff gibt es sowohl zu 100 Stück in derselben Länge (https://kabeldirekt-store.de/products/kabelbinder-wiederverwendbar) als auch im Paket mit drei unterschiedlichen Längen (https://kabeldirekt-store.de/collections/kabelbinder/products/kabelbinder-varianten-wiederverwendbar). Kabelbinder eignen sich dabei keineswegs nur für den Einsatz mit Elektrogeräten. Zweckentfremdet helfen sie auch im Garten dabei, Pflanzen an Rankhilfen zu befestigen oder Werkzeuge übersichtlich zu bündeln und platzsparend zu verstauen.Beim Kabelkanal handelt es sich um eine Art Schlauch, in den je nach Breite bis zu drei Kabel hineinpassen. Dank einer Verstärkung im Inneren ist der Kanal besonders trittfest. Aufgrund der hohen Robustheit eignen sich viele Kabelkanäle auch für den Einsatz in Haushalten mit Tieren. Sie verhindern den Biss in die Leitung und schützen gleichermaßen Kabel als auch das Haustier.Kabelkörbe für das Kabelmanagement am SchreibtischAuf dem Schreibtisch ist eine gute Übersicht essenziell, um produktiv zu arbeiten. Durcheinander geratene Kabel können schnell die Konzentration stören und sehen einfach unordentlich aus. Um die Leitungen so gut wie möglich aus dem Sichtfeld zu schaffen, haben sich Kabelkörbe oder Kabelwannen bewährt. Sie werden auf der Unterseite der Arbeitsplatte montiert. Je nach Modell eignen sie sich zum Anschrauben (https://kabeldirekt-store.de/products/kd-essentials-kabelkorb-aus-metall-grosse-l-schraubbar-2er-set-kabelhalterung-kabelkanal-kabelwanne) oder Klemmen (https://kabeldirekt-store.de/products/kd-essentials-kabelkorb-klemmbar) an die Schreibtischplatte. Im Anschluss können Steckerleisten, klobige Netzteile oder eben Kabel einfach in dem Korb verstaut werden und stören nicht mehr auf dem Schreibtisch. Für noch mehr Ordnung werden die Kabel zuvor sortiert, mit einem Kabelbinder gebündelt und erst dann in den Korb gelegt.Steckdosenleisten mit USB-Ports für den flexiblen EinsatzHeute reichen die vorgegebenen Steckdosen in einem Zimmer meist nicht aus, um alle Elektrogeräte an das Stromnetz anzuschließen. Steckdosenleisten mit drei, vier oder fünf Schuko-Buchsen gehören deshalb in vielen Haushalten bereits zum Standard. Da viele akkubetriebene Geräte, wie das Smartphone oder Tablet, ebenfalls regelmäßig aufgeladen werden müssen, gibt es die Steckdosenleisten (https://kabeldirekt-store.de/collections/steckdosenleisten) inzwischen auch mit USB-A-Buchsen 2.0 Standard (https://kabeldirekt-store.de/collections/steckdosenleisten/products/steckdosenleiste-schwarz), mit USB-C-3.0-Anschluss mit Power Delivery (https://kabeldirekt-store.de/products/steckdosenleiste-schwarz-power-delivery) oder USB-A-3.0-Port mit Quick Charge (https://kabeldirekt-store.de/products/steckdosenleiste-schwarz-quick-charge). Damit das Aufladen (https://kabeldirekt-store.de/blogs/news/vielseitige-helfer-mehrfachsteckdosen-mit-usb) über einen solchen Anschluss funktioniert, muss die Hardware die entsprechende Schnellladetechnologie unterstützen. Bei KabelDirekt gibt es die Steckdosenleisten jeweils in dezentem Schwarz oder Weiß mit je drei, vier oder fünf Schuko-Buchsen sowie drei USB-Steckplätzen. Hohe Sicherheitsstandards wie eine TÜV-Zertifizierung und ein Überspannungs-, Kurzschluss- sowie Berührungsschutz sind dabei selbstverständlich.Für ein sorgfältiges Kabelmanagement ist nicht viel Zubehör erforderlich. Bereits mit einfachen Produkten, wie Kabelbindern oder Kabelkörben, lässt sich ein Kabelsalat effektiv vermeiden.Über KabelDirektSeit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zufairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellenNetzwerklösung bietet das inzwischen global operierendeFamilienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassigerEigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetemDesign legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mitseinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zubleiben.Pressekontakt:Idel Versandhandel GmbHHenner ThomsenTheodor-Storm-Str. 3125451 QuickbornTelefon: +49 40 5379974 24E-Mail: pr@kabeldirekt-store.dehttps://kabeldirekt-store.de/Original-Content von: Idel Versandhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163256/5474047