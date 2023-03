Neuer Chef bei Lyft & Daily Trading Live

Werbung







Die Firmengründer des amerikanischen Fahrdienstvermittlers Lyft übergeben den Vorstandsvorsitz an David Risher.



Der US-Fahrdienstvermittler Lyft stellt einen neuen Vorstandsvorsitzenden ein. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Amazon- und Microsoft Manager David Risher. Platz machten dafür die beiden Firmengründer Logan Green (Konzernchef) und John Zimmer (President). Diese ziehen sich in den Verwaltungsrat zurück, wodurch Sie weiterhin dem Vorstand übergeordnet bleiben. Der Unternehmensumsatz wuchs im vergangenen Geschäftsjahr. Trotz dessen konnten keine Erlöse erzielt werden. Dementsprechend ist bei dem bereinigten EBITDA ein Verlust von 248,3 Millionen Dollar zu verzeichnen. Die unternehmenseigenen Prognosen konnten somit nur teilweise erreicht werden. Während der geplante Umsatz erzielt werden konnte, war es dem Unternehmen nicht möglich, das gewünschte bereinigte EBITDA zu erreichen. Seit 2012 konnte das Unternehmen keinen Gewinn erzielen.









