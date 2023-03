Frankfurt am Main (ots) -- Erfolgreicher Einsatz von KI in der Geldanlage- Tungsten TRYCON etablierter KI-Spezialist im Investmentbereich- Mehrfach ausgezeichnete Technologie seit mehr als 10 Jahren im EinsatzDer Chatbot ChatGPT der US-Firma Open AI ist in aller Munde. Erstmals beschäftigen sich weite Teile der Bundesbürger mit dem Thema künstliche Intelligenz (KI) und erkennen die Leistungsfähigkeit.Auch am Technologiestandort Deutschland hält KI in immer mehr Industriezweigen und modernen Anwendungsfeldern Einzug.Pionier als führender Anbieter im Bereich KI-FondsZu den etablierten deutschen Vertretern, die erfolgreich KI in der täglichen Praxis anwenden, gehört der Fondsmanager Tungsten TRYCON. Die Frankfurter KI-Spezialisten betreiben den ältesten und größten (https://plexusinvestments.com/site/ai-outperformance-index-06-2022) KI-gesteuerten Investmentfonds in Deutschland.Der computergestützte Publikumsfonds Tungsten TRYCON AI Global Markets (WKN HAFX29 (https://tungsten-funds.com/fonds/trycon/)) wurde 2010 aufgelegt. Seit dem Jahr 2013 setzt das TRYCON-Team in der Anlagestrategie 100% künstliche Intelligenz ein und managt damit eine der innovationsstärksten Fondslösungen. Algorithmen analysieren Börsendaten und berechnen Wahrscheinlichkeiten von Marktbewegungen. Das Handelsmodell kann marktunabhängig und damit potenziell auch in schwachen Börsenphasen Gewinne erzielen.Tungsten TRYCON wurde mehrfach mit internationalen Awards für die nunmehr 10-jährige Erfolgsbilanz prämiert und genießt unter institutionellen Investoren einen ausgezeichneten Ruf als ein technologisch führender Anbieter. Zu den Anlegern des TRYCON-Fonds zählen Banken, Versicherungen sowie DAX-Konzerne.Der Schachcomputer schlägt mittlerweile den Menschen. Doch: Ist ein Vergleich "klassische Geldanlage" versus KI überhaupt möglich? Der TRYCON-Fonds verbessert mittels KI nachweislich das Rendite-Risiko-Profil und die Diversifikation von Investmentportfolien. Weitere Informationen: www.intelligenterinvestieren.deÜber Tungsten TRYCONDie in Frankfurt am Main ansässige Tungsten Capital Management GmbH ist eine BaFin-regulierte, unabhängige Asset Management Gesellschaft. Mit dem Tungsten TRYCON AI Global Markets (WKN: HAFX29 (http://tungsten-funds.com/fonds/trycon/)) bietet die Gesellschaft einen stark diversifizierenden Absolute Return Fonds, der Anlegern Zugang zu neuen Datenanalyse-Technologien und Künstlicher Intelligenz (KI) bietet. Der Fonds wurde mehrfach mit internationalen Awards ausgezeichnet. Die beiden Portfoliomanager Pablo Hess und Michael Günther forschen seit dem Jahr 2000 am Themenfeld "Künstliche Intelligenz" sowie an deren Anwendung auf die Finanzmärkte. In der Einbindung künstlicher Intelligenz für Investmententscheidungen gehören beide zu den Pionieren in Deutschland.Pressekontakt:Kontakt TRYCON-Team:Michael Günther, Pablo HessEntwickler und PortfoliomanagerE: mg@tungsten-funds.comT: +49 69 710 426 622Original-Content von: Tungsten TRYCON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153462/5474084