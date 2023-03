EQS-News: Jeton Wallet / Schlagwort(e): Sonstiges

Jeton Wallet als "Online-Zahlungsdienstleister des Jahres" ausgezeichnet Jeton Wallet freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der prestigereichen Preisverleihung im Rahmen der Messe Sigma Eurasia 2023 am 14. März in Dubai als "Online-Zahlungsdienstleister des Jahres" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement von Jeton Wallet für die Bereitstellung hervorragender Online-Zahlungslösungen für seine Kunden und seine marktführende Stellung wider. Die erste Auflage der SiGMA Eurasia brachte einige der prominentesten Namen in der iGaming-Branche zusammen, um Erfolge zu feiern und innovative Projekte anzuerkennen, die zu tiefgreifenden Veränderungen in der Branche geführt haben. Der Galaveranstaltung, bei der das Jeton Wallet-Team mit der Auszeichnung als "Online-Zahlungsdienstleister des Jahres" geehrt wurde, wohnten mehr als 300 hochangesehene Branchenvertreter bei. Der geschäftsführende Direktor von Jeton Wallet, Saaly Temirkanov, drückte seine Dankbarkeit für die Anerkennung aus und erklärte: "Die Auszeichnung als Online-Zahlungsdienstleister des Jahres ist ein großer Erfolg für uns und stellt eine Bestätigung unserer Position als Marktführer dar. Wir streben danach, unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten, und sind stolz, dass unsere Bemühungen anerkannt werden." Ein weiterer Bestandteil der Sigma Eurasia-Preisverleihung neben der Würdigung herausragender Leistungen in der Branche war auch eine Kunstauktion, deren Erlöse vollständig an die SiGMA Foundation gehen. Jeton Wallet hat sich der kontinuierlichen Verbesserung seiner Online-Zahlungsdienstleistungen verschrieben, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Der Einsatz des Unternehmens für Spitzenleistungen findet weltweit Anerkennung und diese Auszeichnung ist ein Beleg für sein Engagement für die Erbringung eines außergewöhnlichen Service. Über Jeton Jeton ist ein Zahlungsdienstleister, der es Ihnen ermöglicht, weltweit auf sichere Weise online zu zahlen und Geld zu überweisen. Das zuverlässige e-Wallet von Jeton wird von Einkäufern und Händlern im Vereinigten Königreich, in der EU und der ganzen Welt genutzt, um die Durchführung schneller und sicherer Zahlungen zu ermöglichen und eine Konto-Komplettlösung in mehreren Währungen bereitzustellen. Jeton bietet Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern und unterstützt 70 Zahlungsmethoden und 50 Währungen. Social Media-URLs: https://www.instagram.com/jetonwallet/ https://twitter.com/jetonwallet https://www.facebook.com/people/Jeton-Wallet-Global/100063704912597/ https://uk.linkedin.com/company/jetonwallet?original_referer=



Kontaktdaten Marketing Jeton +44 207 153 1137 https://www.jeton.com/ marketing@jeton.com



