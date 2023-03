DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:57 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.000,50 -0,2% +2,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.760,00 -0,2% +14,6% Euro-Stoxx-50 4.160,62 -0,1% +9,7% Stoxx-50 3.839,79 -0,0% +5,2% DAX 15.123,75 -0,0% +8,6% FTSE 7.472,28 +0,0% +0,3% CAC 7.074,85 -0,0% +9,3% Nikkei-225 27.518,25 +0,2% +5,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,97 -0,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,94 72,81 +0,2% +0,13 -9,3% Brent/ICE 78,39 78,12 +0,3% +0,27 -8,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,98 42,53 -1,3% -0,55 -45,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,04 1.955,80 +0,0% +0,24 +7,3% Silber (Spot) 23,04 23,13 -0,4% -0,08 -3,9% Platin (Spot) 967,75 976,50 -0,9% -8,75 -9,4% Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,4% -0,02 +6,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise setzten ihre Aufwärtsbewegung vom Vortag fort - wenn auch mit reduziertem Tempo. Brent markierte zu Wochenbeginn den größten Tagesanstieg seit etwa drei Monaten, da die Turbulenzen um die US-Banken weiterhin die Ölpreise beeinflussen. "Rohöl stieg nach oben, nachdem die Anleger durch die versprochene Unterstützung für den US-Bankensektor ermutigt wurden", so die ANZ Bank.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Entspannung im Banken-Sektor scheint sich nach den jüngsten Negativnachrichten fortzusetzen. Dies ermögliche es dem Markt, sich weiter zu stabilisieren, heißt es. "Da sich die Ansteckungsgefahr vorerst in Grenzen hält, sind die Hoffnungen, dass sich das Debakel weniger stark auf das globale Wachstum auswirken wird, etwas gestiegen. Berichte, wonach sich der Einlagenabfluss von kleineren Banken zu größeren Banken in den USA verlangsamt hat, scheinen die Stimmung ebenfalls zu verbessern", so Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown. "Die sich verbessernde Risikostimmung hat dazu geführt, dass die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen der Fed zurückgeschraubt haben", so Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Bei den Einzelwerten geht es für die Lyft-Aktie vorbörslich um 5,1 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal hatte berichtet, die beiden Gründer des Beförderungsdienstleisters zögen sich aus dem Tagesgeschäft zurück und David Risher, seit 2021 Vorstandsmitglied, übernehme die Leitung. Der bisherige Leiter Logan Green und der derzeitige Präsident John Zimmer behalten aber ihre Sitze im Vorstand. PVH machen einen Satz um 11,6 Prozent. Das Bekleidungsunternehmen mit Marken wie Calvin Klein oder Tommy Hilfinger hatte Viertquartalszahlen per Ende Januar vorgelegt, die die Erwartungen beim Umsatz und besonders deutlich beim Gewinn übertrafen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

20:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 100,7 zuvor: 102,9 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Kursgewinne an Europas Börsen schmelzen im Verlauf des Handels am Dienstag ab. Der DAX kann sich am Mittag nur noch gut behaupten und notiert 100 Punkte unter seinem Tageshoch. Nach den Banken stehen die Immobilienwerte nun unter Feuer. Im DAX bereiten die ungebremsten Kursverluste bei Vonovia zunehmend Sorgen. Die Aktien fallen um 5,3 Prozent. Gerade nach den Belastungen um die Silicon Valley Bank (SVB) und die Credit Suisse sei der Markt nicht mehr bereit, Sorgen um Unternehmensfinanzierungen zu tolerieren. Dabei gebe es aber keine neuen Nachrichten zu Vonovia, "außer den mittlerweile üblichen Abstufungen". Dass alle Immobilienwerte unter steigenden Zinsen und Baukosten litten, sei auch keine Neuigkeit und das Thema Dividendenkürzung ebenfalls abgearbeitet. Daher verstöre, dass die Aktie keinerlei Anzeichen einer Bodenbildung aufweise: "Der Spekulation über eventuelle In-House-Probleme ist damit Tür und Tor geöffnet", so der Händler. Im MDAX fallen Aroundtown um weitere 10,8 Prozent und markieren schon wieder neue Allzeittiefs. Die Aktien von LEG Immobilien büßen 5,5 Prozent ein und TAG Immobilien fallen um 3,7 Prozent. Positiv kommen die Jahreszahlen von Evotec (+1,2%) im Handel an. Norma Group brechen um 7,8 Prozent ein. Händler weisen darauf hin, dass sich der Margenausblick noch stärker als befürchtet negativ auswirke. Als überraschend stark werden die Jahreszahlen 2022 von Wacker Neuson (+0,6%) im Handel bezeichnet. Die Aktien von Tui brechen nur optisch um 49 Prozent oder 7,72 Euro auf 8,00 Euro ein. Hier beginnt der separate Handel mit dem Bezugsrecht, das bei 6,08 Euro notiert. Sehr positiv werten Händler einen Großauftrag für Manz (+14,7%) von Daimler Truck.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0819 +0,2% 1,0818 1,0780 +1,1% EUR/JPY 141,67 -0,3% 141,41 141,74 +0,9% EUR/CHF 0,9927 +0,4% 0,9896 0,9881 +0,3% EUR/GBP 0,8790 +0,0% 0,8779 0,8783 -0,7% USD/JPY 130,96 -0,5% 130,75 131,48 -0,1% GBP/USD 1,2309 +0,2% 1,2321 1,2274 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,8842 +0,0% 6,8804 6,8892 -0,6% Bitcoin BTC/USD 26.727,81 -1,7% 27.113,57 26.784,36 +61,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar setzt die Abwärtsbewegung vom Beginn der Woche fort. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach. Die verbesserte globale Risikostimmung verringere die Nachfrage nach sicheren Anlagen, betonen die Währungsexperten der MUFG Bank. Diese Entwicklung folge auf eine gewisse Erleichterung am Montag für europäische Banken und US-Regionalbanken nach der Nachricht, dass First Citizens Bancshares einen Großteil der gescheiterten Silicon Valley Bank kaufen werde, sagt Analyst Lee Hardman. Eine erwartete Verschärfung der Kreditbedingungen infolge der jüngsten Probleme im Bankensektor habe den Markt dazu veranlasst, seine Erwartungen hinsichtlich kommender US-Zinserhöhungen zu senken. Die starke Korrektur der US-Renditen mache den Greenback anfällig für weitere Schwäche.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen ist es am Dienstag zumeist nach oben gegangen mit den Kursen, unter anderem auch in Australien. Die Aktienmärkte folgten damit der Entwicklung an der Wall Street, wo die Marktbarometer abgesehen von den bank- und technologielastigen Nasdaq-Indizes zugelegt hatten. Dort wie auch anderswo schwelen die Sorgen um den Bankensektor zwar weiter, allerdings gibt es auch Hoffnungsschimmer. Dazu gehört, dass First Citizens Bancshares große Teile der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernimmt, die die Unruhe im Bankensektor ausgelöst hatte. Geholfen habe auch, dass in den USA eine Ausweitung der Unterstützungsmaßnahmen für den Bankensektor erwogen werde, hieß es. In Australien sind neue Einzelhandelsdaten unter Erwarten ausgefallen, was Spekulationen nährte, dass die Zentralbank des Landes in ihrem Zinserhöhungszyklus eine Pause einlegen könnte. Unter den Einzelwerten legten in Seoul LG Display um 8,9 Prozent zu. Der Hersteller von Flachbildschirmen hat sich einen Kredit über 770 Millionen Dollar von seiner Muttergesellschaft gesichert zur Stärkung des eigenen Geschäfts.

CREDIT

Die Entspannung am europäischen Kreditmarkt setzt sich am Dienstag fort. Positiv ist, dass sich diese über den Bankensektor auf den Gesamtmarkt ausweitet. Das spricht für eine Normalisierung der Risikowahrnehmung unter Anlegern. Die Bankenkrise tritt somit zumindest derzeit in den Hintergrund. Damit treten andere Themen wieder verstärkt in den Fokus, insbesondere die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Inflationsdaten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

Beyonce und Adidas haben mehreren Informanten zufolge entschieden, nach jahrelangen schlechten Umsatzzahlen bei Beyonce's Bekleidungslinie Ivy Park ihre Modepartnerschaft zu beenden. Die Partnerschaft werde enden, nachdem das Unternehmen die für dieses Jahr geplanten Ivy-Park-Kollektionen herausgebracht hat, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

DAIMLER TRUCK

entwickelt zusammen mit Siemens eine digitale Plattform zur Entwicklung von Lastwagen und Bussen. Dafür kommt das Xcelerator Portfolio der Sparte Digital Industries von Siemens zum Einsatz. Die Plattform soll künftig global in allen Entwicklungszentren und über alle Marken sowie Geschäftsbereiche von Daimler Truck hinweg eingeführt werden und eine Vielzahl von Einzelsystemen ersetzen.

SIEMENS ENERGY

verbucht einen Großauftrag aus Italien. Der Energietechnikkonzern soll zusammen mit dem italienischen Unternehmen Fata vier Konverter-Stationen für eine geplante rund 970 Kilometer lange Unterwasserstromleitung liefern, die das italienische Festland mit den beiden großen Inseln Sizilien und Sardinien verbinden wird.

EVOTEC

hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz gesteigert und die eigene Prognose übertroffen, allerdings sank der operative Gewinn und landete etwas unterhalb der Unternehmensprognose. Im laufenden Jahr will der Hamburger Biotechnologie-Konzern weiter wachsen und auch operativ wieder mehr verdienen, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sieht der Konzern mindestens auf Vorjahresniveau.

EVOTC / BRISTOL MYERS SQUIBB

haben ihre strategische Partnerschaft im Bereich neurodegenerative Erkrankungen erweitert und um acht Jahre verlängert. Wie das Hamburger Biotechnologie-Unternehmen mitteilte, soll damit die seit 2016 existierende Partnerschaft um zusätzliche Pipeline-Programme ausgebaut werden.

RATIONAL

zahlt nach einem erfolgreichen Jahr 2022 seinen Aktionären eine höhere Dividende und zeigt sich für das laufende Jahr "verhalten optimistisch". Seinen Aktionären will Rational eine Dividende von insgesamt 13,50 Euro je Aktie zahlen. Diese besteht aus 11 Euro je Aktie an regulärer Dividende plus einer Sonderdividende von 2,50 Euro je Anteilsschein. Im vergangenen Jahr bekamen die Aktionäre eine reguläre Dividende von 7,50 plus eine Sonderdividende von 2,50 Euro.

PROSIEBEN

will sich künftig stärker auf ihr Kerngeschäft mit Unterhaltungsangeboten konzentrieren. Wie der MDAX-Konzern in einem "Strategie-Update" knapp fünf Monate nach Amtsantritt des neuen Vorstandschefs Bert Habets mitteilte, will er seine Marktposition ausbauen und den Schwerpunkt der Investitionen auf den Bereich Entertainment legen. Auch Zukäufe sollen zur Wachstumsstrategie des Segments gehören. Am mittelfristigen Wachstumsziel des Gesamtkonzerns von 4 bis 5 Prozent im Jahr hält Habets fest.

DERMAPHARM

hat bei Vorlage seiner endgültigen Ergebnisse den Ausblick bekräftigt. Die Gesellschaft rechnet mit einem Konzern-Umsatz für 2023 von 1,08 bis 1,11 Milliarden Euro sowie einem bereinigten Konzern-EBITDA von 300 bis 310 Millionen Euro.

EQT

übernimmt die Mehrheit beim Berliner Fotosoftware-Entwickler GotPhoto Company. Gründer, Angel-Investoren und das Management bleiben als Minderheitseigner an Bord, teilte EQT mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

NORMA GROUP

strebt in diesem Jahr ein mittleres einstelliges organisches Wachstum an, das vornehmlich von Produktionserweiterungen in China getragen sein sollte. Die bereinigte EBIT-Marge soll zugleich bei rund 8 Prozent liegen, teilte der Hersteller von Verbindungstechnik in Maintal bei Frankfurt zur Vorlage der kompletten Bilanz mit.

MANZ

hat von Daimler Truck einen Millionenauftrag für Anlagen zur Batterieproduktion bekommen. Das Ordervolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und wird 2023 und 2024 umsatz- und ertragswirksam. Die Auftragsvergabe erfolge im Rahmen der strategischen Partnerschaft von Manz und Daimler Truck. Der Auftrag umfasst Anlagen zur Elektrodenfertigung und zur Assemblierung von Batteriezellen für die Pilotlinie am Daimler Truck Standort in Mannheim.

MISTER SPEX

ist im vierten Quartal bei Umsatzrückgang operativ in die roten Zahlen gerutscht. Im Gesamtjahr 2022 hat der Online-Optiker ebenfalls operativ einen Verlust erwirtschaftet, unter dem Strich hat er den Verlust ausgeweitet. Eine Dividende soll laut Geschäftsbericht nicht gezahlt werden. Im laufenden Geschäftsjahr will die Berliner Mister Spex SE wieder operativ in die Gewinnzone zurückkehren, auch dank eines Effizienzprogramms zur "deutlichen" Steigerung der Profitabilität, das im vierten Quartal 2022 aufgelegt wurde.

JOST WERKE

will Umsatz und bereinigtes EBIT 2023 niedrig einstellig steigern. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) soll ebenfalls niedrig einstellig zulegen, wobei die Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 9,8 Prozent allerdings leicht steigen soll, wie das Unternehmen in Neu-Isenburg bei Frankfurt mitteilte.

WACKER NEUSON

hat im vergangenen Jahr ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Allerdings litt die Marge unter erhöhten Beschaffungskosten. Die Aktionäre sollen dank eines Anstiegs des Gewinns je Aktie eine um 10 Cent höhere Dividende von 1,00 Euro erhalten. Im laufenden Jahr rechnet das SDAX-Unternehmen mit einer Erholung der Marge, wobei ihm ein positiver Sondereffekt in die Karten spielt.

ALIBABA

Der chinesische E-Commerce-Gigant Alibaba will sich in sechs Sparten umstrukturieren, die letztendlich eigenständig Kapital beschaffen und an die Börse gehen können. Die Gesellschaft wird sich auf die Sparten Cloud-Intelligenz, lokale Dienstleistungen, Logistik, digitale Medien, Unterhaltung sowie Handel konzentrieren. Diese sollen jeweils ihre eigenen Geschäftsführer und Vorstände bekommen.

BRITISH AIRWAYS

Für die Dauer eines Streiks des Sicherheitspersonals am Londoner Flughafens Heathrow streicht British Airways (BA) seinen österlichen Flugplan teilweise zusammen. Etwa 5 Prozent der Flüge in Heathrow seien betroffen. Das entspricht rund 16 Hin- und Rückflügen täglich. Um höhere Gehälter durchzusetzen, wollen die Mitarbeiter im Sicherheitsbereich in Heathrow ab Freitag für 10 Tage die Arbeit niederlegen.

DIAGEO

bekommt eine neue Chefin. CEO Ivan Menezes gibt seinen Posten nach zehn Jahren ab. Seine Nachfolgerin wird Debra Crew, derzeit Chief Operating Officer.

VERBUND

hat die Verträge ihrer Vorstandsmitglieder verlängert. Der seit 2021 amtierende Vorstandschef Michael Strugl wurde für fünf weitere Jahre bestellt. Der Vertrag von Finanzvorstand Peter F. Kollmann wurde um vier Jahre mit der Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Er ist seit 2014 CFO.

WALT DISNEY

hat seinen Geschäftsbereich "Next-Generation Storytelling and Consumer Experiences" offenbar im Zuge seiner laufenden Restrukturierung aufgelöst. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, sollte der Bereich unter Führung von Mike White Wege finden, interaktive Geschichten in neuen technologischen Formaten zu erzählen und dabei Disneys umfangreiche Bibliothek an geistigem Eigentum zu nutzen. Alle rund 50 Mitglieder des Teams hätten ihren Arbeitsplatz verloren, so die Informanten weiter. White verbleibe im Unternehmen, es sei aber unklar, was seine künftige Position sein werde. White war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

