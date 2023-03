HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zeal Network von 50 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Glücksspielanbieters bringe weiter steigende Renditen für die Anleger mit sich, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markteintrittsbarrieren seien hoch./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

