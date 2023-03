DJ Prosieben plant Stellenabbau in noch nicht genannter Höhe

Von Matthias Goldschmidt

UNTERFÖHRING (Dow Jones)--Die Anpassung der Strategie der Prosiebensat1 Media SE wird mit einer Senkung der Kosten und damit auch mit einem konzernweiten Personalabbau einhergehen. "Ja, es wird eine Reduzierung der Belegschaft geben", sagte der seit knapp fünf Monaten amtierende Vorstandschef Bert Habets bei einer Pressekonferenz zu einem "Strategie-Update" am Firmensitz in Unterföhring bei München. Dieser werde die gesamte Gruppe betreffen - alle drei Geschäftsbereiche und die Holding. Eine konkrete Zahl stehe noch nicht fest.

"Wir werden dieses Jahr intensiv an unserer Kostenbasis arbeiten", um das Unternehmen wieder stärker auf Wachstum auszurichten, sagte Habets. Prosieben hatte bei der Parshipmeet Group bereits vergangene Woche eine "organisatorische Straffung" samt Stellenabbau angekündigt. Aber auch in den Segmenten Commerce & Ventures, in dem Prosieben Portale und Online-Shops wie Verivox, Jochen Schweizer mydays und Flaconi bündelt, und im größten Segment Entertainment mit dem linearen Fernsehen und der Streaming-Plattform Joyn werde es einen Abbau geben.

Die Gespräche liefen derzeit, so Habets weiter. In diesem makroökonomischen Umfeld sei ein Stellenabbau nicht ungewöhnlich. "Das ist etwas, was die Branche derzeit aktiv betreibt", sagte er und Verwies auf die RTL Group sowie Axel Springer und die US-Technologiekonzerne.

March 28, 2023 07:14 ET (11:14 GMT)

