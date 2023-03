Die Talfahrt der Immobilienwerte hat sich nach einer Verschnaufpause zu Wochenbeginn am Dienstag fortgesetzt. Besonders schwer erwischte es die Aroundtown-Aktien. Als Schlusslicht im MDAX sackten sie knapp zwölf Prozent ein und erreichten damit ein erneutes Rekordtief.Die hohe Inflation und der damit einhergehende Anstieg der Leitzinsen hatten dem langen Immobilienboom in Deutschland in den vergangenen ...

