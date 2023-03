Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instrument issued by Morgan Stanley & Co. International plc (187/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL DIOS X5 AVA 3 GB00BG60XN90 MINI S NCCB AVA 10 GB00BG644946 MINI L DJIA AVA 30 GB00BL02JC79 BEAR LULU X5 AVA 1 GB00BL02T498 BEAR TUI X3 AVA 1 GB00BL08FP07 BULL LYFT X3 AVA 4 GB00BNV20V68 BULL TUI X2 AVA 2 GB00BNV2FT96 BULL TUI X3 AVA 3 GB00BNV2QY13 MINI S OLJA AVA 568 GB00BNV2SZ69 MINI S OLJA AVA 582 GB00BNV3K640 MINI L TUI AVA 18 GB00BNV4FT52 MINI L TUI AVA 19 GB00BNV4L752 MINI S WTI AVA 64 GB00BNV53Q16 TURBO L NASD AVA 231 GB00BNV5KH17 MINI S WHEAT AVA 2 GB00BQR8H960 MINI S SHB AVA 33 GB00BQR9CG15 MINI S TUI AVA 09 GB00BQRBCL29 MINI S NATGAS AVA 95 GB00BQRBRB73 MINI L TUI AVA 22 GB00BQRC6R97 The last day of trading will be March 29, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.