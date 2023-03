Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4108/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - Freude über bereits 4 Tage Nr. 1 Position dieses Podcasts in den Apple Podcast Charts für Österreich sowie Dank an Highroller wie Gregor Rosinger, der was zu Banken und Bänken beisteuert. Gestern war ich bei der sheconomy Minerva Gala und durfte u.a. der Erste Group gratulieren. https://sheconomy.media/minerva-2023/ - ABC Audio Business Chart #34: Bank-Run Kandidaten (Josef Obergantschnig) HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4112/ Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat die Börsen im 1.Quartal 2023 in eine Schockstarre versetzt und auch die schweizerische Institution Credit Suisse mit in den ...

