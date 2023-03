HANGZHOU (dpa-AFX) - Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba will sich in sechs Teile aufspalten. Damit würde Alibaba zu einer Tech-Holding, was selten ist in China. Der Schritt sehe die Bereiche Online-Handel, Medien, Cloud vor, die zum entsprechenden Zeitpunkt Kapitalmaßnahmen oder Börsengänge prüfen würden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die anderen Bereiche seien lokale Dienstleistungen, Logistik und Unterhaltung. Die Aktien legten vorbörslich in den USA um bis zu sieben Prozent zu.

Zum Management sollen unter anderem der frühere internationale Einzelhandelschef, sowie der aktuelle Konzernchef zählen. Der Schritt dürfte ein Signal sein, dass Alibaba bereit ist, sie perspektivisch Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen, nachdem es in den vergangenen Jahren die chinesische Regierung teils hart gegen Internetkonzerne vorgegangen ist. Zuletzt hatte der Druck hier etwas nachgelassen./lew/mis