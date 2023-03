Das System der nächsten Generation bietet den neuesten Finanzbörsennetzdienst mit der geringsten Latenzzeit zwischen London und Madrid

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Unternehmen für Bandbreiteninfrastrukturen, gab heute den Abschluss einer exklusiven Partnerschaftsvereinbarung mit Crosslake Fibre UK Limited ("Crosslake") bekannt, einem internationalen Netzbetreiber und Entwickler einzigartiger unterseeischer und terrestrischer Glasfasernetze. Diese Partnerschaft bezieht sich auf das neue CrossChannel Fibre-System von Crosslake und gibt euNetworks die Exklusivität, über dieses System Dienste mit extrem niedriger Latenzzeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Madrid für die Finanzdienstleistungsbranche bereitzustellen. euNetworks hat außerdem eine strategische Beziehung vereinbart, die den Verkauf von Dark-Fibre-Diensten durch euNetworks über das System ermöglicht.

Paula Cogan, CEO of euNetworks (Photo: Business Wire)

CrossChannel Fibre ist ein 550 km langes Kabelsystem mit durchgehenden Glasfasern, das zwischen Slough (Vereinigtes Königreich) und Paris (Frankreich) verläuft. Es ist das erste Unterwasserkabel, das seit über 20 Jahren durch den Ärmelkanal nach Frankreich gebaut wird. Dieses nicht wiederholte System mit hoher Faserzahl umfasst 96 Faserpaare, von denen jedes einen Kapazitätsdurchsatz von über 20 Terabit pro Sekunde ermöglicht. Es handelt sich um das Glasfasernetz mit der geringsten Latenzzeit zwischen London und Paris. Die Strecke ist mit optimalen Abständen und Dämpfungswerten zwischen den Verstärkerstandorten ausgelegt, so dass nur vier Standorte erforderlich sind, im Vergleich zu sieben bis neun bei anderen Strecken. Diese geringere Anzahl von ILAs in Verbindung mit der passiven Freiluftkühlung an jedem ILA-Standort ermöglicht einen wesentlich geringeren Stromverbrauch pro Bit und sorgt für eine optimierte Netzinfrastruktur mit niedrigem CO2-Ausstoß.

euNetworks konzentriert sich auf die Bereitstellung von Verbindungen zwischen Rechenzentren mit hoher Bandbreite zwischen und innerhalb von europäischen Städten und besitzt, betreibt und baut leitungs- und glasfaserbasierte kritische Internet-Infrastrukturen. Das Unternehmen bietet seit mehreren Jahren über seine spezielle Netzwerkplattform euTrade marktführende glasfaserbasierte Dienste mit extrem niedriger Latenzzeit für den Hochfrequenzhandel an. Dieses neue System von London nach Paris bietet den Kunden eine besonders niedrige Latenzzeit nach Madrid sowie zusätzliche Optionen und Weiterleitungsmöglichkeiten in das übrige Europa.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Crosslake und die Möglichkeit, dem Finanzsektor exklusiv unsere euTrade-Lösung mit extrem niedriger Latenzzeit auf CrossChannel Fibre anzubieten", sagte Paula Cogan, Chief Executive Officer von euNetworks. "CrossChannel ist ein neues System, das einen wichtigen Verbindungsweg zwischen Großbritannien und dem Kontinent darstellt."

"CrossChannel Fibre ist das neueste System der nächsten Generation, um den ständig wachsenden Bedarf an Konnektivität zwischen London und Paris zu decken", sagte Mike Cunningham, Chief Executive Officer von Crosslake. "Die Kabel auf den derzeitigen Strecken haben nur eine begrenzte verfügbare Kapazität und sind nach über zwei Jahrzehnten Betrieb in die Jahre gekommen. Unser System bietet eine neue, einzigartige Route, die sich Paris vom Nordwesten her nähert, und unterscheidet sich daher von den bestehenden Systemen. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für die von CrossChannel bedienten Segmente Wholesale-Carrier, Betreiber von Rechenzentren, Anbieter von Inhalten, Cloud- und Netzwerkdiensten, Hyperscaler, Regierungsbehörden, Medien und Unterhaltung sowie Finanzdienstleistungen. euNetworks konzentriert sich stark auf die Bereitstellung von Diensten mit hoher Bandbreite für diese Segmente. Ihre starke Position und Serviceleistung auf dem anspruchsvollen Markt für ultraniedrige Latenzzeiten zeichnet sie aus, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen."

"euNetworks baut und investiert in Langstrecken-Glasfasernetze, um die wichtigsten Knotenpunkte für Rechenzentren in ganz Europa zu verbinden", sagte Cogan. "Diese Netze unterstützen den künftigen Konnektivitätsbedarf unserer Kunden und sind für die Wirtschaft heute von entscheidender Bedeutung. "Wir haben 2019 unseren ersten Super Highway fertiggestellt, der Dublin über unser Unterwasserkabel Rockabill mit Manchester, London und Lowestoft verbindet. Im Jahr 2021 lieferten wir unseren zweiten Super Highway, darunter Scylla, das erste Unterwasserkabel, das Großbritannien und die Niederlande seit zwei Jahrzehnten verbindet. Wir bauen Super Highways auf den Langstrecken, die unserer Meinung nach für den künftigen Bedarf Europas an internationaler Konnektivität entscheidend sind. Auf diesen Strecken verwenden wir verlustarme Glasfasern, um eine kostengünstige Langstreckenlösung pro Bit anbieten zu können. Das neue System von Crosslake, das von London nach Paris führt, entspricht unserer Strategie für den Ausbau des Langstreckennetzes und bietet eine einzigartige Infrastruktur der nächsten Generation mit hoher Kapazität."

Über euNetworks

euNetworks ist ein Infrastrukturunternehmen für kritische Bandbreiten, das 17 glasfaserbasierte Metropolnetze besitzt und betreibt, die mit einem Intercity-Backbone mit hoher Kapazität verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern in ganz Europa abdecken. Das Unternehmen ist marktführend bei der Anbindung von Rechenzentren und verbindet heute über 500 direkt miteinander. euNetworks ist auch ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein gezieltes Portfolio von Großstadt- und Langstreckendiensten einschließlich Dark Fibre, Wellenlängen und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren von euNetworks einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Rohrleitungen, die auf ihre hohen Bandbreitenanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Über Crosslake Fibre

Crosslake Fibre ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Telekommunikationsnetzen in Nordamerika und Westeuropa. Sein innovativer Ansatz bei der Entwicklung von Glasfasernetzen konzentriert sich darauf, Großhandels-, Unternehmens- und Finanzkunden über Netze der nächsten Generation physisch vielfältige Verbindungen mit geringer Latenz zu bieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

