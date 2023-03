POTSDAM (dpa-AFX) - Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst haben Arbeitgeber und Gewerkschaften ihre Verhandlungen fortgesetzt. Beide Seiten kamen am Dienstag erneut in Potsdam zusammen, um eine Lösung für die 2,5 Millionen Beschäftigten der Kommunen und des Bundes zu finden. Nach zähem Beginn war die dritte Verhandlungsrunde am Montagabend unterbrochen worden. Die Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern lagen weiter deutlich auseinander. Deshalb war es offen, ob in der bis Mittwoch angesetzten Verhandlungsrunde ein Ergebnis erzielt werden kann.

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern vor dem Hintergrund der hohen Inflation 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Seit Wochen versuchen sie, mit massiven Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber zu machen. Den vorläufigen Höhepunkt markierte der bundesweite Streiktag im öffentlichen Verkehr am Montag./bw/DP/zb