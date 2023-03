NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien des Spirituosenherstellers Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Der Chefwechsel sei keine komplette Überraschung, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag in einer ersten Reaktion. Debra Crew sei sehr erfahren und habe bereits als Nachfolgekandidat gegolten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 07:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 07:55 / BST

GB0002374006