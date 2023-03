Branchburg, N.J., 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -Eine neue klinische Studie, die in Frontiers in Nutrition veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass eine vierwöchige tägliche Einnahme von 8 mg Lycored Astaxanthin den durch Sport verursachten Rückgang bei 20 Plasma-Immunglobulinen ausgleicht. Die Ergebnisse waren besonders signifikant für die Werte von IgM, dem vorherrschenden Antikörper, der zu Beginn einer Immunreaktion gebildet wird. Es handelte sich um eine einzigartige klinische Studie am Menschen, bei der die physiologischen Reaktionen auf eine Astaxanthin-Supplementierung nach intensiver körperlicher Betätigung mit Hilfe von ungezielter Proteomik (500 Proteine über alle Proben verteilt) und einem gezielten, umfassenden Panel von Oxylipinen und Zytokinen gemessen wurden.Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Crossover-Studie (zwei vierwöchige Supplementierungsperioden und eine zweiwöchige Washout-Periode) wurde an 19 gesunden, nicht rauchenden Läufern und Läuferinnen im Alter von 18 bis 57 Jahren durchgeführt. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung ergaben, dass eine Astaxanthin-Supplementierung (8 mg/Tag, 4 Wochen) vor einem 2,25-stündigen Lauf mit einer maximalen Sauerstoffverbrauchsrate (VO2max) von 70 % einen starken Einfluss auf den Ausgleich des Rückgangs von 82 immunbezogenen Proteinen nach dem Training hatte (bei 20 signifikant). Die Supplementierung zeigte im Vergleich zu Placebo keine Unterschiede bei DOMS, Kreatin, Cortisol, sechs Zytokinen und 42 Oxylipinen im Plasma.Astaxanthin ist ein dunkelrotes Keto-Carotinoid, das in einer Vielzahl von Lebensmitteln wie Lachs und Garnelen vorkommt und von Algen produziert wird. Es besitzt antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften. Astaxanthin kann vom Menschen nicht synthetisiert werden, daher muss es über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden.Lycored verwendet das aus Algen (Haematococcus pluvialis) gewonnene Carotinoid Astaxanthin, das laut Elizabeth Tarshish, Ph. D., Head of Claims and Clinical Affairs bei Lycored, mit Zellgesundheit, Hautgesundheit, Herzgesundheit, Gelenkgesundheit, Unterstützung des Immunsystems und Abschwächung von oxidativen Schäden und Entzündungen in Verbindung gebracht wird. "Aus dieser Studie haben wir gelernt, dass das aus Algen gewonnene Astaxanthin während der Erholungsphase 20 Immunglobuline bei Personen normalisiert, die aufgrund von wiederkehrendem physiologischem Stress erhöhte Entzündungswerte aufweisen - wie bei Läufern. Wir hoffen, dass die Bereitstellung einer natürlichen, pflanzlichen Lösung mit antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften dazu beitragen kann, dass sich aktive Menschen während und nach dem Sport optimal fühlen und leistungsfähig sind."Die vollständige Studie finden Sie unter: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2023.1143385/fullInformationen zu LycoredLycored ist ein internationales Unternehmen, das sich dem Ziel "Cultivating Wellness" (Kultivierung des Wohlbefindens) verschrieben hat und bei der Entwicklung natürlicher Inhaltsstoffe und Produkte die Vorzüge der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von natürlichen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lycored.com.katie.hill@padillaco.comKontakt:Katie HillPadilla+1 480 285 8148katie.hill@padillaco.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2016732/Lycored_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erste-klinische-studie-ihrer-art-zeigt-positive-auswirkungen-von-astaxanthin-during-sport-recovery-301783088.htmlOriginal-Content von: LycoRed Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106216/5474226