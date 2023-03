Auf Basis der vom Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF) am 1. April 2016 festgelegten "Guidelines for Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries" (Richtlinien für die Zertifizierung von Kochkünsten für die japanische Küche im Ausland) wurde eine Gold-Zertifizierungsprüfung bei der Akkreditierungsorganisation Yanagihara Cooking School of Traditional Japanese Cuisine (geleitet von Herrn Naoyuki Yanagihara, dem Kinsaryu Soke) ausgerichtet. Es handelte sich um die erste Gold-Zertifizierungsprüfung, die an der Schule durchgeführt wurde, und gleich zwei ausländische Köche nahmen an der anspruchsvollen Prüfung teil. Beide haben erfolgreich die Gold-Zertifizierung erlangt.

Avi Yadin Sternberg (a US citizen living in Canada) (Photo: Business Wire)

Mit Stand September 2022 tragen weltweit 20 Personen das Gold-Zertifikat, das unter den drei Zertifizierungsarten die strengsten Anforderungen und das höchste Qualifikationsniveau vorschreibt. Die beiden Empfänger des Gold-Zertifikats können auf über zwei Jahre Berufserfahrung in einem japanischen Restaurant in Japan zurückblicken und haben hohe Ansprüche an die japanische Küche, was sie unter anderem durch ihre Teilnahme am Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Program (ein vom Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Committee als MAFF-gefördertes Projekt durchgeführt) unter Beweis gestellt haben. Man erwartet, dass sie in der Zukunft eine aktive Rolle auf globaler Ebene einnehmen werden.

https://tow.co.jp/certification/

Datum: Montag, 13. Feb. 2023 12:00-15:00 Veranstaltungsort: Yanagihara Cooking School of Traditional Japanese Cuisine

(1-7-4 Akasaka, Minato-ku, Tokio) Preisrichter: Herr Naoyuki Yanagihara (Kinsaryu Soke, Leiter der Kochschule Yanagihara Cooking

School of Traditional Japanese Cuisine, Botschafter der japanischen Küche);

Herr Akio Saito (Chefkoch von Shichi Jyuni Kou, Botschafter der japanischen Küche) Prüfungsinhalte: Zubereitung von Shokado Bento und Suimono Informationen über die in der Prüfung zu verwendenden Zutaten werden den Prüfungsteilnehmern einen Monat vor dem Prüfungstermin übermittelt. Die Prüfungsteilnehmer reichen die Liste der Mahlzeiten, die in einer Shokado-Bento-Box serviert werden sollen, eine Woche vor dem Prüfungstermin im Sekretariat ein.

Am Prüfungstag kochen die Prüfungsteilnehmer in drei Stunden zwei Portionen Shokado Bento und Suimono.

Die Prüfung umfasst die Komposition der servierten Speisen, die durchgeführten Kochtechniken und den Geschmack der fertigen Gerichte.

Über das Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries Program

Das Programm verfolgt das Ziel, Informationen über die Vorzüge der japanischen Küche, die Esskultur sowie die Erzeugnisse der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und andere Lebensmittel in geeigneter und effektiver Weise im Ausland zu verbreiten. Das Programm wird von privaten Organisationen und anderen Einrichtungen durchgeführt und vergibt auf Basis der MAFF-Richtlinien das Bronze-, Silber- und Gold-Zertifikat an ausländische japanische Küchenchefs, die ein bestimmtes Wissens- und Fähigkeitsniveau in der japanischen Kochkunst erreicht haben.

Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries (Website des MAFF):

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/tyori.html

Biografien der Träger von (Gold-/Silber-)Zertifizierungen (Website des MAFF "Taste of Japan"):

https://tasteofjapan.maff.go.jp/jp/supporter/certification/

